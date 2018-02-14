ОИ-2018. Индивидуальная гонка биатлонисток перенесена на 15 февраля

Женская индивидуальная биатлонная гонка на Олимпиаде-2018 перенесена на 15 февраля из-за сильного ветра. Об этом сообщает НОК Беларуси.

Сегодня в Пхёнчхане прогнозируются порывы ветра до 15 метров в секунду.

Пресс-служба НОК Беларуси:

Оргкомитет сообщает о необходимости прибегнуть к мерам предосторожности, так как обеспечение безопасности – первостепенная задача на Олимпийских играх-2018. Из-за сильного ветра в провинции Каннын все мероприятия на территории Олимпийского парка временно приостановлены, зрителям рекомендуется оставаться в закрытых помещениях. Посещение парка временно ограничено до завтрашнего дня. Пресс-центр будет закрыт на время бури, пресса продолжает работать в пресс-зонах спортивных объектов.

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Старт индивидуальной гонки состоится в четверг в 11.15 по белорусскому времени. На дистанцию выйдут 4 белорусские биатлонистки.

15 февраля также состоится мужская индивидуальная гонка.

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