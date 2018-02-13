Александр Глеб: «Я очень нужен, и сборная мне нужна под Лигу наций»
Новости Беларуси. Если сборная Беларуси по футболу не едет на чемпионат мира – Кубок мира едет в Беларусь, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Главный трофей мирового футбола 13 февраля прибыл в Минск. О том, как прошла презентация кубка в нашей столице, расскажет Ярослав Писаренко.
Еще до начала церемонии у входа в Falcon Club собираются болельщики. Сегодня у них появилась уникальная возможность – увидеть своими глазами главный футбольный трофей. Естественно, желающих огромное множество.
Лучший белорусский футболист последних лет Александр Глеб лишь в мечтах может себе представить участие в мундиале. Хотя на клубном уровне он, тогда еще игрок Барселоны, выигрывал кубок Лиги чемпионов. Как признался сам Глеб, кубок ФИФА ему нравится больше.
Ярослав Писаренко, СТВ:
Чисто визуально какой кубок красивее – Кубок Лиги чемпионов или Кубок мира?
Александр Глеб:
Честно говоря, глядя на него, мне кажется все-таки этот. Да и подороже, наверное, будет.
Впрочем, даже сейчас возможности прикоснуться к кубку у Глеба не было.
Александр Глеб:
Сегодня сам узнал, что только чемпионам мира и главам государств можно его трогать. Мы только сфотографировались и постояли рядом. Если бы он не был в стекле, наверное, я бы потрогал. Но в любом случае такие правила.
В зале сидел и другой легендарный футболист, один из немногих белорусов, кто реально боролся за Кубок мира. Экс-главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский в 1982 году в Испании так и не смог выйти в полуфинал со сборной СССР.
Сергей Боровский:
Чемпионат мира для любого футболиста – это громаднейшее событие, и запоминаешь каждый день, каждую минуту. И сейчас хронологию пребывания на чемпионате мира рассказывать, то я могу каждый день описать, что было и как.
Современная же сборная Беларуси сейчас решает более приземленные задачи. Одна из них – подготовка к Лиге наций. В этом турнире, естественно, помощь Глеба на поле была бы очень кстати.
Александр Глеб:
Я очень нужен, и сборная мне нужна под Лигу наций. Конечно, я с удовольствием и горю желанием помочь нашей сборной. Я в ближайшее время определюсь, и я надеюсь, что быстро наберу форму, как это обычно бывает. Ну и со всеми силами буду помогать.
Отметим, что этот самый Кубок узнает своего нового обладателя уже в июле на чемпионате мира в России.