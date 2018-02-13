Александр Глеб: «Я очень нужен, и сборная мне нужна под Лигу наций»

Новости Беларуси. Если сборная Беларуси по футболу не едет на чемпионат мира – Кубок мира едет в Беларусь, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Главный трофей мирового футбола 13 февраля прибыл в Минск. О том, как прошла презентация кубка в нашей столице, расскажет Ярослав Писаренко.

Еще до начала церемонии у входа в Falcon Club собираются болельщики. Сегодня у них появилась уникальная возможность – увидеть своими глазами главный футбольный трофей. Естественно, желающих огромное множество.

Лучший белорусский футболист последних лет Александр Глеб лишь в мечтах может себе представить участие в мундиале. Хотя на клубном уровне он, тогда еще игрок Барселоны, выигрывал кубок Лиги чемпионов. Как признался сам Глеб, кубок ФИФА ему нравится больше.

Ярослав Писаренко, СТВ:

Чисто визуально какой кубок красивее – Кубок Лиги чемпионов или Кубок мира?

Александр Глеб:

Честно говоря, глядя на него, мне кажется все-таки этот. Да и подороже, наверное, будет. Впрочем, даже сейчас возможности прикоснуться к кубку у Глеба не было.

Александр Глеб:

Сегодня сам узнал, что только чемпионам мира и главам государств можно его трогать. Мы только сфотографировались и постояли рядом. Если бы он не был в стекле, наверное, я бы потрогал. Но в любом случае такие правила.

В зале сидел и другой легендарный футболист, один из немногих белорусов, кто реально боролся за Кубок мира. Экс-главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский в 1982 году в Испании так и не смог выйти в полуфинал со сборной СССР.

Сергей Боровский:

Чемпионат мира для любого футболиста – это громаднейшее событие, и запоминаешь каждый день, каждую минуту. И сейчас хронологию пребывания на чемпионате мира рассказывать, то я могу каждый день описать, что было и как.

Современная же сборная Беларуси сейчас решает более приземленные задачи. Одна из них – подготовка к Лиге наций. В этом турнире, естественно, помощь Глеба на поле была бы очень кстати.