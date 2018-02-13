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Кубок мира ФИФА в Минске. О чем говорил Александр Лукашенко с белорусскими футболистами

13 февраля 2018 20:55
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Новости Беларуси. Главный футбольный трофей планеты в Минске.  Кубок мира ФИФА 13 февраля доставили во Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кубок мира ФИФА в Минске. О чем говорил Александр Лукашенко с белорусскими футболистами-1

Увидеть собственными глазами ценный, а точнее бесценный экспонат собрались знаменитые атлеты, тренеры, общественные деятели и, конечно, юные футболисты. Вот для них этот кубок, даже под защитным стеклом, – лучший стимул для новых побед. В торжествах приняли участие Александр Лукашенко и представитель ФИФА Лукас Рахов. Говорили и о белорусском футболе, и об Олимпиаде в Пхенчхане.

Ольга Коршун обо всем по порядку.

Кубок мира ФИФА в Минске. О чем говорил Александр Лукашенко с белорусскими футболистами-4

Сергей Штанюк, экс-игрок национальной команды по футболу:
Это знаковое событие. Будем надеяться, что это будет отправной точкой для того, чтобы нам идти вперед и достигать более высоких вершин.

Кубок мира ФИФА в Минске. О чем говорил Александр Лукашенко с белорусскими футболистами-7

Кстати, прикоснуться к Кубку вправе только чемпионы мира и главы государств. Неслучайно на несколько часов футбольный трофей стал экспонатом Дворца Независимости.

Кубок мира ФИФА в Минске. О чем говорил Александр Лукашенко с белорусскими футболистами-10

В торжественном мероприятии принял участие Президент Беларуси и представитель ФИФА.

Кубок мира ФИФА в Минске. О чем говорил Александр Лукашенко с белорусскими футболистами-13

Вообще, Кубку мира не впервой быть в центре внимания, он вот уже 10 лет колесит по разным странам. В 2018 году он облетит более полусотни городов, поэтому в Минске задержался всего на несколько часов. Но от этого интерес только возрос. Даже у тех, кто держал в руках не одну олимпийскую медаль, а в футболе разве что болеет за наших.

Кубок мира ФИФА в Минске. О чем говорил Александр Лукашенко с белорусскими футболистами-16

Александра Герасименя, призер Олимпийских игр:
Я не сомневаюсь, что такой трофей является большим стимулом и мотивацией. Все-таки хотя бы до него дотронуться. Хоть в плавании у нас, к сожалению, такого нет, я думаю, что это бы добавляло такой особой остроты, что ли, соревнованиям.

Кубок мира ФИФА в Минске. О чем говорил Александр Лукашенко с белорусскими футболистами-19

Пока белорусским футболистам не удалось завоевать такой трофей. Как повысить результативность выступлений? Свой вопрос Александр Лукашенко адресует заслуженному тренеру Эдуарду Малофееву.

Кубок мира ФИФА в Минске. О чем говорил Александр Лукашенко с белорусскими футболистами-22

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты мне говорил: «Если только мы построим этот манеж – все. Мы будем в первых строчках рейтинга и УЕФА, и ФИФА». Я помню.

Эдуард Малофеев, заслуженный тренер СССР и Беларуси:
Дело в том, что не хватает многого. Самое главное – не хватает тренеров. Понимаете, в чем дело: будет тренер – будет футбол, будут любые виды спорта. Нет? Значит квалификация низковата.

Кубок мира ФИФА в Минске. О чем говорил Александр Лукашенко с белорусскими футболистами-25

Александр Лукашенко:
Знаешь, чего не хватает? Не хватает того, что было у вас. Вы хотели, у вас дух был, и вы немножко голодные были.

Завоевать такой кубок – амбициозная цель, приблизиться к которой футболисты всей планеты смогут уже на чемпионате мира в России. Он пройдет летом. А вот сейчас настоящая борьба за награды идет в южнокорейском Пхенчхане.

Кубок мира ФИФА в Минске. О чем говорил Александр Лукашенко с белорусскими футболистами-28

Елена Белова, заслуженный мастер спорта СССР, призер Олимпийских игр:
После нашей встречи начнется град медалей.

Александр Лукашенко:
Ты уверена? Я не вижу тех видом спорта, где град нас может осыпать.

Елена Белова:
Во-первых, фристайл. А во-вторых, я думаю, что биатлонисты тоже не оставят нас без медалей.

Кубок мира ФИФА в Минске. О чем говорил Александр Лукашенко с белорусскими футболистами-31

Чтобы покорить самые амбициозные спортивные вершины, атлеты начинают готовиться с самых ранних лет. Александр Лукашенко интересуется успехами и юных футболистов, ведь от их игры во многом зависит будущее нашего футбола.

Александр Лукашенко:
Вся надежда на вас. Будете вы играть – будет результат. Не будете играть, будете играть, как нынешние играют – толку не будет.

Многие спортсмены, общаясь с главой государства, говорили о значимости детско-юношеского спорта. Вот и Наталья Цилинская сегодня волнуется за успехи уже своих подопечных.

Кубок мира ФИФА в Минске. О чем говорил Александр Лукашенко с белорусскими футболистами-34

Наталья Цилинская, директор РЦОП по велосипедному спорту, призер Олимпийский игр:
Команда очень талантливая сейчас. И растем.

Александр Лукашенко:
В этом году одно золото. К концу этого года будет уже два?

Кубок мира ФИФА в Минске. О чем говорил Александр Лукашенко с белорусскими футболистами-37

Наталья Цилинская:
Конец года – это только начало следующего будет, у нас же сезон начинается осенью. То есть в следующем сезоне.

Александр Лукашенко:
Принципиальнейшим образом наблюдаю за тобой. И за детишками твоими, и за тобой, и за тем особенно, что ты делаешь.

Кубок мира ФИФА в Минске. О чем говорил Александр Лукашенко с белорусскими футболистами-40

Неслучайно в первых рядах юные футболисты, которых такая награда, даже под защитным стеклом и на расстоянии, приближает к победе.

Кубок мира ФИФА в Минске. О чем говорил Александр Лукашенко с белорусскими футболистами-43

Воспитанники Академии футбола:
Хочется быстрее вырасти. Хочется выиграть это Кубок, выиграть все страны.

Кубок мира ФИФА в Минске. О чем говорил Александр Лукашенко с белорусскими футболистами-46

Кубок мира вживую – это совсем не так, как по телевизору или на компьютере. Это просто радость. Хочется прыгать, хочется играть в футбол на тренировку пойти.

Кубок мира ФИФА в Минске. О чем говорил Александр Лукашенко с белорусскими футболистами-49

Еще одним сюрпризом для воспитанников Академии футбола стала экскурсия по Дворцу Независимости. А уже в конце торжественного мероприятия Президенту вручили Александру Лукашенко уменьшенную копию Кубка мира ФИФА. Ожидается, что она станет уже постоянным экспонатом Дворца Независимости.

# Футбол Беларуси # Александр Лукашенко # Фотофакт

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