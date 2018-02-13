Кубок мира ФИФА в Минске. О чем говорил Александр Лукашенко с белорусскими футболистами

Новости Беларуси. Главный футбольный трофей планеты в Минске. Кубок мира ФИФА 13 февраля доставили во Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Увидеть собственными глазами ценный, а точнее бесценный экспонат собрались знаменитые атлеты, тренеры, общественные деятели и, конечно, юные футболисты. Вот для них этот кубок, даже под защитным стеклом, – лучший стимул для новых побед. В торжествах приняли участие Александр Лукашенко и представитель ФИФА Лукас Рахов. Говорили и о белорусском футболе, и об Олимпиаде в Пхенчхане. Ольга Коршун обо всем по порядку.

Сергей Штанюк, экс-игрок национальной команды по футболу:

Это знаковое событие. Будем надеяться, что это будет отправной точкой для того, чтобы нам идти вперед и достигать более высоких вершин.

Кстати, прикоснуться к Кубку вправе только чемпионы мира и главы государств. Неслучайно на несколько часов футбольный трофей стал экспонатом Дворца Независимости.

В торжественном мероприятии принял участие Президент Беларуси и представитель ФИФА.

Вообще, Кубку мира не впервой быть в центре внимания, он вот уже 10 лет колесит по разным странам. В 2018 году он облетит более полусотни городов, поэтому в Минске задержался всего на несколько часов. Но от этого интерес только возрос. Даже у тех, кто держал в руках не одну олимпийскую медаль, а в футболе разве что болеет за наших.

Александра Герасименя, призер Олимпийских игр:

Я не сомневаюсь, что такой трофей является большим стимулом и мотивацией. Все-таки хотя бы до него дотронуться. Хоть в плавании у нас, к сожалению, такого нет, я думаю, что это бы добавляло такой особой остроты, что ли, соревнованиям.

Пока белорусским футболистам не удалось завоевать такой трофей. Как повысить результативность выступлений? Свой вопрос Александр Лукашенко адресует заслуженному тренеру Эдуарду Малофееву.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ты мне говорил: «Если только мы построим этот манеж – все. Мы будем в первых строчках рейтинга и УЕФА, и ФИФА». Я помню. Эдуард Малофеев, заслуженный тренер СССР и Беларуси:

Дело в том, что не хватает многого. Самое главное – не хватает тренеров. Понимаете, в чем дело: будет тренер – будет футбол, будут любые виды спорта. Нет? Значит квалификация низковата.

Александр Лукашенко:

Знаешь, чего не хватает? Не хватает того, что было у вас. Вы хотели, у вас дух был, и вы немножко голодные были. Завоевать такой кубок – амбициозная цель, приблизиться к которой футболисты всей планеты смогут уже на чемпионате мира в России. Он пройдет летом. А вот сейчас настоящая борьба за награды идет в южнокорейском Пхенчхане.

Елена Белова, заслуженный мастер спорта СССР, призер Олимпийских игр:

После нашей встречи начнется град медалей. Александр Лукашенко:

Ты уверена? Я не вижу тех видом спорта, где град нас может осыпать. Елена Белова:

Во-первых, фристайл. А во-вторых, я думаю, что биатлонисты тоже не оставят нас без медалей.

Чтобы покорить самые амбициозные спортивные вершины, атлеты начинают готовиться с самых ранних лет. Александр Лукашенко интересуется успехами и юных футболистов, ведь от их игры во многом зависит будущее нашего футбола. Александр Лукашенко:

Вся надежда на вас. Будете вы играть – будет результат. Не будете играть, будете играть, как нынешние играют – толку не будет. Многие спортсмены, общаясь с главой государства, говорили о значимости детско-юношеского спорта. Вот и Наталья Цилинская сегодня волнуется за успехи уже своих подопечных.

Наталья Цилинская, директор РЦОП по велосипедному спорту, призер Олимпийский игр:

Команда очень талантливая сейчас. И растем. Александр Лукашенко:

В этом году одно золото. К концу этого года будет уже два?

Наталья Цилинская:

Конец года – это только начало следующего будет, у нас же сезон начинается осенью. То есть в следующем сезоне. Александр Лукашенко:

Принципиальнейшим образом наблюдаю за тобой. И за детишками твоими, и за тобой, и за тем особенно, что ты делаешь.

Неслучайно в первых рядах юные футболисты, которых такая награда, даже под защитным стеклом и на расстоянии, приближает к победе.

Воспитанники Академии футбола:

Хочется быстрее вырасти. Хочется выиграть это Кубок, выиграть все страны.

Кубок мира вживую – это совсем не так, как по телевизору или на компьютере. Это просто радость. Хочется прыгать, хочется играть в футбол на тренировку пойти.