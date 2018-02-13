День четвертый ОИ-2018. Белорусы без медалей. Подводим итоги

Новости Беларуси. В олимпийском Пхенчхане завершился четвертый соревновательный день, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Медалей белорусам он изначально не сулил – наши представители выходили на старт в горнолыжном спорте и лыжных гонках, где тон задают совсем другие страны. Подробности состязаний – у Александра Карася.

Первым среди белорусов 13 февраля вышел на старт наш горнолыжник Юрий Данилочкин. Констатируем, что сотворить чудо и попасть хотя бы в топ-20 ему не удалось. В комбинации Данилочкин показал лишь 34 результат.

Впрочем, он хотя бы добрался до финиша, а вот 28 из 65 участников и эта задача оказалась не по плечу. Олимпийское же золото выиграл австриец Марсель Хиршер.

В лыжных гонках в спринте достойно выступил Александр Воронов. Он пробился в четвертьфинал из квалификации, показав 27 результат. Увы, дальше пройти не удалось: в четвертьфинале у него 19 время. Тем не менее, выступление белоруса заслужило лестную оценку. Ну а олимпийским чемпионом в этой дисциплине стал норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо.

Андрей Коваленко, председатель Белорусской федерации лыжных гонок:

Сегодня нет претензий к человеку. Все что можно было – сделал, вы сами все видели. Забег получился самый быстрый из всех, что были, квалификацию прошел уверенно. Сегодня молодец, я его могу только похвалить.

Сразу четыре белорусские спортсменки приняли сегодня участие в лыжном спринте. Увы, ни одной из них не удалось отобраться хотя бы в четвертьфинал – все завершили выступление еще на предварительной стадии.