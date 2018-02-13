Прямой эфир

День четвертый ОИ-2018. Белорусы без медалей. Подводим итоги

13 февраля 2018 19:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В олимпийском Пхенчхане завершился четвертый соревновательный день, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

День четвертый ОИ-2018. Белорусы без медалей. Подводим итоги-1

Медалей белорусам он изначально не сулил – наши представители выходили на старт в горнолыжном спорте и лыжных гонках, где тон задают совсем другие страны.

Подробности состязаний – у Александра Карася.

День четвертый ОИ-2018. Белорусы без медалей. Подводим итоги-4

Первым среди белорусов 13 февраля вышел на старт наш горнолыжник Юрий Данилочкин. Констатируем, что сотворить чудо и попасть хотя бы в топ-20 ему не удалось. В комбинации Данилочкин показал лишь 34 результат.

День четвертый ОИ-2018. Белорусы без медалей. Подводим итоги-7

Впрочем, он хотя бы добрался до финиша, а вот 28 из 65 участников и эта задача оказалась не по плечу.

Олимпийское же золото выиграл австриец Марсель Хиршер.

День четвертый ОИ-2018. Белорусы без медалей. Подводим итоги-10

В лыжных гонках в спринте достойно выступил Александр Воронов. Он пробился в четвертьфинал из квалификации, показав 27 результат. Увы, дальше пройти не удалось: в четвертьфинале у него 19 время. Тем не менее, выступление белоруса заслужило лестную оценку. Ну а олимпийским чемпионом в этой дисциплине стал норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо.

День четвертый ОИ-2018. Белорусы без медалей. Подводим итоги-13

Андрей Коваленко, председатель Белорусской федерации лыжных гонок:
Сегодня нет претензий к человеку. Все что можно было – сделал, вы сами все видели. Забег получился самый быстрый из всех, что были, квалификацию прошел уверенно. Сегодня молодец, я его могу только похвалить.

День четвертый ОИ-2018. Белорусы без медалей. Подводим итоги-16

Сразу четыре белорусские спортсменки приняли сегодня участие в лыжном спринте. Увы, ни одной из них не удалось отобраться хотя бы в четвертьфинал – все завершили выступление еще на предварительной стадии.

День четвертый ОИ-2018. Белорусы без медалей. Подводим итоги-19

Лучший результат у Юлии Тихоновой, она 35. Олимпийское золото в лыженом спринте выиграла шведка Стина Нильссон.

# Фотофакт # Юрий Данилочкин # Андрей Коваленко # Александр Карась # Зимняя Олимпиада – 2018 # Юлия Тихонова # Марсель Хиршер # Александр Воронов # Йоханнес Хесфлот Клебо # Стина Нильссон

Другие новости рубрики

Все новости
15-летняя олимпийская надежда России. Кто такая фигуристка Алина Загитова
13 февраля 2018 16:24

15-летняя олимпийская надежда России. Кто такая фигуристка Алина Загитова

Парамыгина предложила снять белорусскую версию «Движения вверх»: «История Домрачевой и Бьорндалена заслуживает того, чтобы вынести на экраны»
13 февраля 2018 15:21

Парамыгина предложила снять белорусскую версию «Движения вверх»: «История Домрачевой и Бьорндалена заслуживает того, чтобы вынести на экраны»

Наталья Цилинская: «Я детей не останавливаю. Пусть бегают, разносят квартиру, крушат мебель. Пускай двигаются»
13 февраля 2018 15:16

Наталья Цилинская: «Я детей не останавливаю. Пусть бегают, разносят квартиру, крушат мебель. Пускай двигаются»