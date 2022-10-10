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Александра Саснович поднялась на 29-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации

10 октября 2022 19:19
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В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации Арина Соболенко сохранила 5-ю позицию. Несмотря на то, что на минувшей неделе она не провела ни одного поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович поднялась на 29-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации-1

Виктория Азаренко занимает в рейтинге 24-е место. Александра Саснович поднялась на 29-ю строку. Уверенное лидерство в женском табеле о рангах удерживает полька Ига Свентек. У мужчин лучший из белорусов Илья Ивашко, находится на 70-м месте. Флагман – испанец Карлос Алькарас.

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Илья Ивашко # Ига Свентек # Карлос Алькарас # Фотофакт

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