Юрий Малеев о товарищеском матче с Россией: рад, что сыграли результативно, потому что этого очень не хватало

Не успели остыть эмоции после первого поединка, как на повестку вышла вторая серия противостояния. В прошлую пятницу, 7 октября, эти же соперники встречались на «Борисов-Арене». В том матче наша сборная уступила со счетом 0:2. Поэтому повторную игру рассматривали как возможность взять реванш.

Юрий Малеев, главный тренер женской сборной Беларуси по футболу:

Если брать по отношению к первой игре, которую мы провели в Борисове, конечно, это намного лучшая игра. И прежде всего игра в атакующей стадии, завершающей стадии. Моментов не так было много, но те, которые были, мы реализовали – это самое главное. То есть мы провели работу над ошибками. Был, скажем так, у нас объемный разбор игры, указали на ошибки. Я очень рад, что мы сыграли результативно, именно забили, потому что нам этого очень не хватало.