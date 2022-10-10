Юрий Малеев о товарищеском матче с Россией: рад, что сыграли результативно, потому что этого очень не хватало
Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по футболу провела очередной товарищеский матч против команды России. Игра завершилась вничью – 2:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Не успели остыть эмоции после первого поединка, как на повестку вышла вторая серия противостояния. В прошлую пятницу, 7 октября, эти же соперники встречались на «Борисов-Арене». В том матче наша сборная уступила со счетом 0:2. Поэтому повторную игру рассматривали как возможность взять реванш.
Белоруски первыми вышли вперед – отличилась Валерия Белая. Радость была недолгой: россиянки через пять минут сравняли счет. Во второй половине игра шла в равном ключе. Россиянки забили на 63-й минуте, а спустя 20 минут уже белоруски сравняли счет. В итоге боевая ничья, 2:2.
Юрий Малеев, главный тренер женской сборной Беларуси по футболу:
Если брать по отношению к первой игре, которую мы провели в Борисове, конечно, это намного лучшая игра. И прежде всего игра в атакующей стадии, завершающей стадии. Моментов не так было много, но те, которые были, мы реализовали – это самое главное. То есть мы провели работу над ошибками. Был, скажем так, у нас объемный разбор игры, указали на ошибки. Я очень рад, что мы сыграли результативно, именно забили, потому что нам этого очень не хватало.
Прошедшие товарищеские встречи оказались полезными не только в плане наигрывания связей, но и как просмотр резерва. Ближайшее окно для игр национальных сборных в ноябре. В данный момент ведется работа по поиску спарринг-партнеров.