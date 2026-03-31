Хоккеисты минского «Динамо» продолжают свой лучший сезон в КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» оформили исторический выход в четвертьфинал Кубка Гагарина. «Зубры» впервые преодолели стартовый этап плей-офф КХЛ без единого поражения и гарантировали себе место в следующей стадии раньше всех в лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши парни в серии до четырех побед не оставили шансов одноклубникам из Москвы – они выиграли два поединка на родной арене, а в российской столице успех закрепили. И это несмотря на то, что встретили мощное сопротивление со стороны хозяев льда. Оба матча завершились в овертайме в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова. Уверенные 4:0, и белорусский клуб продолжает свой лучший сезон.

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

4:0 – это очень хороший тоже результат, бомбический для нашей организации, для нашей команды. Для команды «Динамо-Минск» это все-таки, объективно, большой результат. Болеет вся страна, и ребята это понимают. Это самая лучшая арена, самые лучшие наши болельщики, приятно ребятам играть. Это наш шестой игрок.

Следующий соперник станет известен после завершения остальных противостояний 1/8 финала, но наверняка понятно одно – минчан ждет команда из Восточной конференции. И кто бы это ни был, «Динамо» настроено побеждать.