Алена Фалей вышла в 1/8 финала теннисного турнира в китайском Луане

Алена Фалей вышла во второй раунд теннисного турнира категории ITF в китайском Луане. В стартовом круге основы белоруска прошла Полину Яценко из России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У девушек довольно солидная разница в топе не в пользу нашей спортсменки – соперница находится в мировом рейтинге выше на 78-й позиций. Тем не менее первый сет землячка оставила за собой с комфортным преимуществом – 6:3 и закрепила успех во второй партии, но уже в более плотной борьбе – 7:6. Оппонентки провели на корте 1 час 39 минут. У Алены два эйса и четыре двойные ошибки.

За выход в четвертьфинал соревнований представительница нашей страны поспорит с местной теннисисткой Чжу Сян Бай. Отметим, выступление на турнире Фалей начала с квалификации и одержала там две виктории.