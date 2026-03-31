Егор Шарангович оформил голевую передачу в матче НХЛ

Егор Шарангович отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Однако это не помогло «Калгари» справиться с «Колорадо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Пламенные» уступили – 2:9. Причем уже в первом периоде «лавины» отправили в ворота соперника пять безответных шайб. Белорусский нападающий проигравших ассистировал Райану Строуму на экваторе заключительной трети, но исправить положение это не помогло.

Всего земляк провел на льду более 16 минут, применил силовой прием, выиграл вбрасывание и завершил встречу с показателем полезности 0. Со старта сезона в активе форварда 28 баллов. «Калгари» остался на 14-й позиции в таблице Западной конференции и на данный момент находится вне зоны плей-офф.