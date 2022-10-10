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«Неман» обыграл «Славию» в чемпионате Беларуси по футболу

10 октября 2022 13:44
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«Неман» обыграл «Славию» в заключительном матче 24-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Таким образом, команда из Гродно сумела прервать пятиматчевую серию без побед, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Неман» обыграл «Славию» в чемпионате Беларуси по футболу-1

Хозяева отправили в ворота соперника два безответных мяча. Оба взятия ворот случились во втором тайме. Вначале Зубович реализовал пенальти, а затем Пасевич установил окончательный счет.

# Футбол Беларуси # Егор Зубович # Роман Пасевич # Фотофакт

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