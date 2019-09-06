Александр Лукашенко: с украинцами или с россиянами мы можем Олимпиаду провести
Новости Беларуси. Нашу страну в мире знают не только по миротворческим инициативам. Беларусь – арена международных спортивных стартов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Европейские игры принесли большие дивиденды имиджу государства. Впереди – континентальная битва в легкой атлетике между звездными атлетами Европы и США. Беларусь от этого матча только выигрывает.
Илона Красутская, корреспондент АТН:
Недавно в Беларуси отгремели вторые Европейские игры. Через несколько дней ждем еще одно масштабное событие – легкоатлетический мачт Европа – США. Чем дальше, тем больше интерес к этому событию. Чтобы оценить масштаб, на самом деле просто достаточно посмотреть списки участников, там сплошь звезды.
Вы инициатор этой встречи, какие у вас ожидания? И, если не секрет, что дальше – на какие мероприятия мы можем замахиваться в дальнейшем?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я очень хотел, чтобы этот матч легкоатлетический был у нас. Легкая атлетика – королева спорта, и потом, легкая атлетика у нас всегда была развита – и технические виды, и беговые, и скоростные, и так далее. И Нестеренко, олимпийская чемпионка на 100 метров, в стометровке победила всех чернокожих девушек. «Белой молнией» ее тогда назвали.
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У нас хорошие традиции и мне, конечно, хотелось, чтобы легкая атлетика как-то развивалась, поднималась. Вроде там федерация начинает шевелиться. И конечно, этот матч подстегнет развитие легкой атлетики. Обязательно подстегнет.
Во-вторых, я хочу, чтобы вы просто увидели этот праздник. Так, как Европейские игры – все кричали: «Вот, вот!» Да мы сэкономили на Европейских играх деньги, даже не все использовали, которые выделяли. Мы ничего не потеряли, только в плюс. Точно так и этот матч. Это, я вам скажу, в сегменте круче, чем Европейские игры. Это, знаете, не каждой стране выпадает такая честь. Любая страна готова принять такой матч Европа – Америка. Поэтому мы щеки надуваем так, в грудь набираем много воздуха и гордимся тем, что нам такой разрешили провести матч.
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Ну, и потом: потихоньку мы же тоже учимся и принимать гостей, и, в конце концов, это не в убыток. Это лицо страны, это имидж. Не просто «делано как-то, понимаете, власти сказали». Люди с душой отнеслись к этому. Открытая душа у наших людей. И все с ума посходили иностранцы, которые приехали, от доброты и гостеприимства наших людей. А следом тысячи людей, сотни тысяч приедут в Беларусь – это же туризм, за который мы боремся. И мы же видим по 20 % прирост каждый год.
Я уверен: у нас будет и чемпионат мира по легкой атлетике. Я так грешным делом прикидываю, думаю. Конечно, трудно нам соревноваться с этими гигантами. Но с украинцами, допустим, или с россиянами мы можем Олимпиаду провести. Может быть, сейчас россиянам и не дадут Олимпиаду, а нам ее дадут – вместе с Россией можем провести. Объекты у нас готовы под Олимпийские игры. Сейчас Национальный футбольный стадион построим и построим для плавания, для водных видов спорта, там все можно будет проводить. Останется футбол – в России вся инфраструктура создана под футбол, можем запросто с ними принять Олимпиаду. Здесь в основном летнюю провести, в Беларуси, с помощью россиян там или украинцев.
Понимаете, у них есть объекты, которых нам не хватает. К примеру, по футболу. Ну, зачем нам строить в стране такое количество футбольных стадионов, а потом как Россия богатая думать о том, как их дальше содержать. Поэтому надо воспользоваться этим.
То есть я так смотрю и наперед. Вперед смотрю и вижу наших детей там. Мы закладываем хорошую основу для того, чтобы к нам приезжали, нас любили, нас уважали. Ну и чтобы наши спортсмены нас радовали. Им будет уже после этого матча стыдно плохо бегать, метать копье, толкать ядро и даже прыгать с шестом вверх.
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