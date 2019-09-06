Александр Лукашенко: с украинцами или с россиянами мы можем Олимпиаду провести

Новости Беларуси. Нашу страну в мире знают не только по миротворческим инициативам. Беларусь – арена международных спортивных стартов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Европейские игры принесли большие дивиденды имиджу государства. Впереди – континентальная битва в легкой атлетике между звездными атлетами Европы и США. Беларусь от этого матча только выигрывает.

Илона Красутская, корреспондент АТН:

Недавно в Беларуси отгремели вторые Европейские игры. Через несколько дней ждем еще одно масштабное событие – легкоатлетический мачт Европа – США. Чем дальше, тем больше интерес к этому событию. Чтобы оценить масштаб, на самом деле просто достаточно посмотреть списки участников, там сплошь звезды. Вы инициатор этой встречи, какие у вас ожидания? И, если не секрет, что дальше – на какие мероприятия мы можем замахиваться в дальнейшем?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень хотел, чтобы этот матч легкоатлетический был у нас. Легкая атлетика – королева спорта, и потом, легкая атлетика у нас всегда была развита – и технические виды, и беговые, и скоростные, и так далее. И Нестеренко, олимпийская чемпионка на 100 метров, в стометровке победила всех чернокожих девушек. «Белой молнией» ее тогда назвали. Девятовский накануне матча Европа - США: «Легкоатлеты достойны представить нашу страну» У нас хорошие традиции и мне, конечно, хотелось, чтобы легкая атлетика как-то развивалась, поднималась. Вроде там федерация начинает шевелиться. И конечно, этот матч подстегнет развитие легкой атлетики. Обязательно подстегнет. Во-вторых, я хочу, чтобы вы просто увидели этот праздник. Так, как Европейские игры – все кричали: «Вот, вот!» Да мы сэкономили на Европейских играх деньги, даже не все использовали, которые выделяли. Мы ничего не потеряли, только в плюс. Точно так и этот матч. Это, я вам скажу, в сегменте круче, чем Европейские игры. Это, знаете, не каждой стране выпадает такая честь. Любая страна готова принять такой матч Европа – Америка. Поэтому мы щеки надуваем так, в грудь набираем много воздуха и гордимся тем, что нам такой разрешили провести матч. Битва континентов. Всё о предстоящей матчевой встрече сборных Европы и США Ну, и потом: потихоньку мы же тоже учимся и принимать гостей, и, в конце концов, это не в убыток. Это лицо страны, это имидж. Не просто «делано как-то, понимаете, власти сказали». Люди с душой отнеслись к этому. Открытая душа у наших людей. И все с ума посходили иностранцы, которые приехали, от доброты и гостеприимства наших людей. А следом тысячи людей, сотни тысяч приедут в Беларусь – это же туризм, за который мы боремся. И мы же видим по 20 % прирост каждый год.