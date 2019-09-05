Полуфиналист турнира по боксу памяти Ботвинника: «Для меня это очень важно – даже войти в призёры»

Новости Беларуси. Международный турнир по боксу памяти заслуженного тренер БССР Владимира Ботвинника – хорошая возможность для молодых и талантливых мастеров кожаной перчатки проявить себя, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Международный турнир по боксу памяти заслуженного тренер БССР Владимира Ботвинника – хорошая возможность для молодых и талантливых мастеров кожаной перчатки проявить себя, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Минск прибыли сильнейшие бойцы из 10 стран, всего около 100 спортсменов. На столичном ринге «Чижовка-Арены» ребята бьются за награды в 13 весовых категориях. Чемпионы определятся в субботу, 7 сентября.
Валерий Рачков, супервайзер турнира:
Здесь участники первенства Европы, и призеры есть. В принципе, мне интересен этот возраст. Проводя селекцию для себя, я прихожу к выводу, что бокс, и в том числе в Беларуси, все популярнее, все интереснее и ребята по классу поднимаются.
Детей везут с удовольствием, потому что встречают здесь конкуренцию хорошую. А на конкуренции, как известно, боксеры растут. Ментально растут, психологически растут, хотят быть лучше, хотят выигрывать.
5 сентября в шести весах на кону стояли путевки в полуфиналы. В программе дня значились 28 боев. И уже первый завершился победой белоруса. В весе до 48 килограмм Антон Савко смог вырвать победу у российского гостя Альберта Сакия и теперь представит нашу страну в полуфинальном поединке.
Антон Савко, полуфиналист турнира:
На этом турнире чувствуется высокая конкуренция. Это один из немногих турниров, которые входят в состав IBAвских турниров. Особенно если он проходит в Минске, для меня это очень важно – даже войти в призеры.
За награды сражаются ребята 2003-2004 годов рождения. Хозяева выступают самым многочисленным десантом: всего около 40 спортсменов.