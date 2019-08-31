Девятовский накануне матча Европа - США: «Легкоатлеты достойны представить нашу страну»

Новости Беларуси. В Минске завершился чемпионат Беларуси по легкой атлетике. Соревнования принимал столичный стадион «Динамо», где чуть больше, чем через неделю пройдет матч Европа – США, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кстати, почти все белорусские спортсмены, которые примут участие в составе команды Старого Света, испытали себя домашним стартом.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Вы видели, как Карина Демидик очень легко и уверенно брала высоты? 190, с таким запасом. Ну а дальше – 195. Просто малой кровью пыталась взять. Легкоатлеты, я уверен, достойны представить нашу страну.

Напомним, матчевая встреча между командами Европы и США пройдет 9 и 10 сентября.