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Девятовский накануне матча Европа - США: «Легкоатлеты достойны представить нашу страну»

31 августа 2019 20:27
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Новости Беларуси. В Минске завершился чемпионат Беларуси по легкой атлетике. Соревнования принимал столичный стадион «Динамо», где чуть больше, чем через неделю пройдет матч Европа – США, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Девятовский накануне матча Европа - США: «Легкоатлеты достойны представить нашу страну»-1

Кстати, почти все белорусские спортсмены, которые примут участие в составе команды Старого Света, испытали себя домашним стартом.

Девятовский накануне матча Европа - США: «Легкоатлеты достойны представить нашу страну»-4

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Вы видели, как Карина Демидик очень легко и уверенно брала высоты? 190, с таким запасом. Ну а дальше – 195. Просто малой кровью пыталась взять. Легкоатлеты, я уверен, достойны представить нашу страну.

Напомним, матчевая встреча между командами Европы и США пройдет 9 и 10 сентября.

# Легкая атлетика # Вадим Девятовский # Фотофакт

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