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Спортсменка Ольга Мазурёнок посоветовала, как лучше подготовиться к полумарафону

06 сентября 2019 12:43
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Новости Беларуси. Узнать всё о правильной технике бега, дыхании и поучаствовать в благотворительном проекте #3Dсердце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Спортсменка Ольга Мазурёнок посоветовала, как лучше подготовиться к полумарафону-1

Спортсменка Ольга Мазурёнок посоветовала, как лучше подготовиться к полумарафону-3

В рамках подготовки к Минскому полумарафону в парке Победы прошла беговая тренировка под руководством именитой спортсменки Ольги Мазурёнок и команды благотворительного фонда паралимпийца Алексея Талая.

Спортсменка Ольга Мазурёнок посоветовала, как лучше подготовиться к полумарафону-6

Собранные здесь средства будут направлены на лечение сложных врождённых пороков сердца у маленьких белорусов.

Спортсменка Ольга Мазурёнок посоветовала, как лучше подготовиться к полумарафону-9

Алексей Талай, член паралимпийской сборной Беларуси по плаванию:
Проект перешел в следующую стадию, так как принтер уже куплен и передан в РНПЦ. Здесь будет присутствовать и наш хирург, который провел невероятное количество операций и спас детские жизни, мы ему кланяемся до земли.

Спортсменка Ольга Мазурёнок посоветовала, как лучше подготовиться к полумарафону-12

Ольга Мазурёнок, чемпионка Европы по легкой атлетике:
Тот, кто упорно готовится и перед ним стоит цель покорить дистанцию полумарафона, нужно насытить свой организм за день до старта чистой питьевой водой. А также углеводами, чтобы у вас была сила и энергия.

Спортсменка Ольга Мазурёнок посоветовала, как лучше подготовиться к полумарафону-15

Желающие поддержать проект #3Dсердце можно через сайты Минского полумарафона и благотворительного фонда Алексея Талая. Напомним, самый ожидаемый осенний забег в столице состоится 15 сентября.

# Минский полумарафон # Ольга Мазурёнок # Алексей Талай # Фотофакт

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