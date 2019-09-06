Спортсменка Ольга Мазурёнок посоветовала, как лучше подготовиться к полумарафону

Новости Беларуси. Узнать всё о правильной технике бега, дыхании и поучаствовать в благотворительном проекте #3Dсердце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках подготовки к Минскому полумарафону в парке Победы прошла беговая тренировка под руководством именитой спортсменки Ольги Мазурёнок и команды благотворительного фонда паралимпийца Алексея Талая.

Собранные здесь средства будут направлены на лечение сложных врождённых пороков сердца у маленьких белорусов.

Алексей Талай, член паралимпийской сборной Беларуси по плаванию:

Проект перешел в следующую стадию, так как принтер уже куплен и передан в РНПЦ. Здесь будет присутствовать и наш хирург, который провел невероятное количество операций и спас детские жизни, мы ему кланяемся до земли.

Ольга Мазурёнок, чемпионка Европы по легкой атлетике:

Тот, кто упорно готовится и перед ним стоит цель покорить дистанцию полумарафона, нужно насытить свой организм за день до старта чистой питьевой водой. А также углеводами, чтобы у вас была сила и энергия.