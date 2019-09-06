Спортсменка Ольга Мазурёнок посоветовала, как лучше подготовиться к полумарафону

Новости Беларуси. Узнать всё о правильной технике бега, дыхании и поучаствовать в благотворительном проекте #3Dсердце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Узнать всё о правильной технике бега, дыхании и поучаствовать в благотворительном проекте #3Dсердце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В рамках подготовки к Минскому полумарафону в парке Победы прошла беговая тренировка под руководством именитой спортсменки Ольги Мазурёнок и команды благотворительного фонда паралимпийца Алексея Талая.
Собранные здесь средства будут направлены на лечение сложных врождённых пороков сердца у маленьких белорусов.
Алексей Талай, член паралимпийской сборной Беларуси по плаванию:
Проект перешел в следующую стадию, так как принтер уже куплен и передан в РНПЦ. Здесь будет присутствовать и наш хирург, который провел невероятное количество операций и спас детские жизни, мы ему кланяемся до земли.
Ольга Мазурёнок, чемпионка Европы по легкой атлетике:
Тот, кто упорно готовится и перед ним стоит цель покорить дистанцию полумарафона, нужно насытить свой организм за день до старта чистой питьевой водой. А также углеводами, чтобы у вас была сила и энергия.
Желающие поддержать проект #3Dсердце можно через сайты Минского полумарафона и благотворительного фонда Алексея Талая. Напомним, самый ожидаемый осенний забег в столице состоится 15 сентября.