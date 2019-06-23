«Мы встретимся и поговорим». Александр Лукашенко анонсировал встречу с Владимиром Путиным

Новости Беларуси. Главной темой встречи с Дмитрием Медведевым стали белорусско-российские отношения. До этого состоялись переговоры премьер-министров двух стран, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Как Сергей Румас, так и Дмитрий Медведев отметили прогресс в сближении позиций по вопросам интеграции. Самые сложные вопросы остались для решения президентам. Александр Лукашенко анонсировал встречу с Владимиром Путиным.
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