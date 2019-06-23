«Мы встретимся и поговорим». Александр Лукашенко анонсировал встречу с Владимиром Путиным

Как Сергей Румас, так и Дмитрий Медведев отметили прогресс в сближении позиций по вопросам интеграции. Самые сложные вопросы остались для решения президентам. Александр Лукашенко анонсировал встречу с Владимиром Путиным.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Он планировал приехать на закрытие. И мы встретимся и поговорим на эту тему и разные другие темы. И уже когда у нас будет Форум регионов на родине у вас, мы с ним поедем на Валаам молиться. И там дополнительно обсудим.

Вот такой примерно был план. Это наметки только. Всё будет зависеть от того, как будут складываться графики президентов, прежде всего президента России, потому что у него и «двадцатка» там, по-моему, в эти времена.