2 августа на Олимпиаде разыграют 22 комплекта наград. В каких видах за медали поборются белорусы?
Новости Беларуси. 2 августа на Олимпиаде в Токио спортсмены разыграют 22 комплекта наград. У белорусов в копилке пока две медали – золото батутиста Ивана Литвиновича и бронза прыгуна в высоту Максима Недосекова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В понедельник вышли на старт наши главные надежды – гребцы.
В утренней сессии программы добыли себе путевки в полуфинальную стадию турнира байдарочники. Олег Юреня на дистанции 1000 метров смог квалифицироваться в полуфинал с пятым результатом.
Женская двойка Ольга Худенко и Мария Литвинчук на отрезке вдвое короче показали второе время в своем заезде и так же успешно прошли барьер квалификации. Теперь наши девушки смогут побороться за место в главном старте. Надеемся, что после и за олимпийские награды.
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В последний вагон уходящего поезда вскочил наш стрелок Юрий Щербацевич. В стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений белорус заработал 1176 баллов, что соответствует 8-му результату, теперь он будет бороться за олимпийский пьедестал.
А вот все три белорусских метателя, к сожалению, покидают олимпийский сектор. Лучший показатель у Ивана Тихона, но он не смог пройти дальше – в результате лишь 18-я позиция итогового протокола. Юрий Васильченко – на 19-м месте, Глеб Дударев расположился на 27-й строчке.
Не воспользовалась шансом в борьбе и наша Василиса Марзалюк в весовой категории до 76 килограммов. В утешительном поединке белоруска уступила китаянке – 1:2.
В конном троеборье на решающем отрезке Александр Зеленко в тандеме со своей лошадью вынужден был сняться с турнира по ветеринарным показаниям.
В вечерней сессии 10-го дня в олимпийском бассейне начнется турнир по синхронному плаванию с участием белорусского дуэта Дарьи Кулагиной и Василины Хондошко.
Также попытается пробиться в финал прыгунья с шестом Ирина Жук.