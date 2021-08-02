2 августа на Олимпиаде разыграют 22 комплекта наград. В каких видах за медали поборются белорусы?

Новости Беларуси. 2 августа на Олимпиаде в Токио спортсмены разыграют 22 комплекта наград. У белорусов в копилке пока две медали – золото батутиста Ивана Литвиновича и бронза прыгуна в высоту Максима Недосекова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В понедельник вышли на старт наши главные надежды – гребцы.

В утренней сессии программы добыли себе путевки в полуфинальную стадию турнира байдарочники. Олег Юреня на дистанции 1000 метров смог квалифицироваться в полуфинал с пятым результатом.

Женская двойка Ольга Худенко и Мария Литвинчук на отрезке вдвое короче показали второе время в своем заезде и так же успешно прошли барьер квалификации. Теперь наши девушки смогут побороться за место в главном старте. Надеемся, что после и за олимпийские награды.

Триумф белорусской школы батута и бронза Недосекова. Подводим итоги Олимпийской декады

В последний вагон уходящего поезда вскочил наш стрелок Юрий Щербацевич. В стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений белорус заработал 1176 баллов, что соответствует 8-му результату, теперь он будет бороться за олимпийский пьедестал.