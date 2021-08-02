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Александр Лукашенко о бронзе Максима Недосекова: «Ты убедительно доказал, что нужно верить в себя и до конца бороться за честь своего флага»

02 августа 2021 06:30
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Новости Беларуси. Очередной день Олимпиады в Токио вновь будет дарить надежды на успех наших спортсменов. Минувшие выходные принесли болельщикам бурю эмоций – золото батутиста Ивана Литвиновича и бронза Максима Недосекова в прыжках в высоту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко о бронзе Максима Недосекова: «Ты убедительно доказал, что нужно верить в себя и до конца бороться за честь своего флага»-1

23-летний спортсмен показал результат 2 метра 37 сантиметров, повторив собственный национальный рекорд.

Триумф белорусской школы батута и бронза Недосекова. Подводим итоги Олимпийской декады

С олимпийской бронзой Максима Недосекова поздравил Президент Беларуси. 

Александр Лукашенко о бронзе Максима Недосекова: «Ты убедительно доказал, что нужно верить в себя и до конца бороться за честь своего флага»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты первым из белорусских мастеров прыжков в высоту сумел взойти на олимпийский пьедестал, открыв новую страницу в истории отечественной легкой атлетики. Как настоящий спортсмен и патриот, ты убедительно доказал, что нужно верить в себя и до конца бороться за честь своего флага – и успех обязательно придет.

Президент поздравил батутиста Ивана Литвиновича с золотом Олимпиады: ты доказал, что сегодня тебе нет равных. Читайте здесь.

# Олимпиада 2020 # Максим Недосеков # Александр Лукашенко # Иван Литвинович # Фотофакт

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