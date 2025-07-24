В Беларуси зарегистрировано 28% паспортов готовности к работе в отопительный период

В Беларуси продолжается работа по подготовке к отопительному сезону. До его начала все жилые, коммерческие и промышленные помещения, а также социальные учреждения должны получить паспорта готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ подтверждает, что в отопительный период теплосети будут работать без нарушений. Уже зарегистрировано 28 % от общего количества. В лидерах по получению паспорта готовности – Могилевская и Гомельская области. Отметим, для получения такого документа необходимо обеспечить исправное техническое состояние всех коммуникаций.

Алексей Филанович, начальник управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в предстоящий осенне-зимний отопительный период ведется в соответствии с утвержденными планами и графиками. Оценивается на достаточно высоком уровне – это свыше 60 %, по некоторым показателям это составляет и 90-100 %. В целом же Министерством ведется работа по подготовке: проводится ежедневный контроль по 13 показателям и ежемесячный по 89 показателям.

Все подготовительные работы к осенне-зимнему периоду должны быть завершены до 20 сентября.