28 иностранцев получили белорусское гражданство

28 иностранцев сегодня, 24 июля, получили белорусское гражданство. Торжественная церемония принятия присяги прошла в Минской городской ратуше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ее стенах звучали слова клятвы – обещания соблюдать Конституцию, быть патриотами страны, уважать ее государственные символы и культурные традиции. Гражданами Беларуси стали выходцы из Ирана, Афганистана, Молдовы, Азербайджана, Армении, Украины. Отныне все они могут называть нашу страну второй Родиной. У всех своя история и свой путь. Но каждый, кто сегодня вступил в большую белорусскую семью, сделал осознанный шаг.

Расули Шикиб, житель Минска: Мы были во многих странах, и нам понравилось здесь, все-таки культура ваша. Наши дети тоже в школу пойдут и в университет будут здесь ходить. Будем Беларуси какую-то пользу приносить. Мы довольны государством, довольны страной, гордимся этим.

Владимир Кулаков, житель Минска: В Беларуси с 2007 года, приехал к нынешней супруге, как тогда казалось, временно, на год, чтобы она окончила университет, и мы собирались уехать в Донецк. И я понял, что мне бы хотелось жить именно здесь.

Мажд Еид:

Я приехал из Сирии. Мне очень понравилась страна. Страна для жизни – безопасно, красивая, чистая, все аккуратно и порядок. Поэтому я и остался.

Напомним, что принятие присяги – нововведение, которое предусмотрено законом о белорусском гражданстве. Он вступил в силу два года назад.