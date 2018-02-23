Авербух, Плющенко, Ягудин: спортивный мир поздравляет российских фигуристок с триумфом на ОИ
Новости Беларуси. 23 февраля две российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева принесли в копилку сборной две олимпийские награды – золото и серебро.
Эту дуэль между коллегами по команде и сильнейшими фигуристками мира называли самой главной интригой Олимпиады. Болельщики и СМИ определенно заявляли, что награда высшей пробы достанется российской спортсменке. В итоге золото получила 15-летняя Загитова, а серебро – 18-летняя Медведева.
Обе девушки установили два мировых рекорда за 20 минут в короткой программе, а в произвольной набрали одинаковую сумму баллов.
Золотая медаль Загитовой стала первой на ОИ в Пхёнчхане для России.
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Спортивный мир поздравляет фигуристок.
Комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что победа девушек была невероятной.
Дмитрий Губерниев:
Невероятное выступление наших фигуристок! Алина Загитова – олимпийская чемпионка, Женя Медведева уступила совсем чуть-чуть! И великий тренер – Этери Тутберидзе! Наша первая победа в Пхенчхане! Наша гордость и наше национальное достояние! В День Защитника Отечества двойной праздник! Поздравляю всех!
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Фото: instagram.com/guberniev_dmitry
Фигурист Илья Авербух поздравил спортсменок и отметил, что Алина Загитова – талантлива и уникальна, а Женя Медведева – боец и настоящий чемпион.
Илья Авербух:
В этой «дуэли» в первую очередь поздравляю Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова, Даниила Глейхенгауза. Это выдающийся результат тренерской команды, которая изо дня в день, от тренировки к тренировке вкладывала в эту победу все силы. Золото Алины Загитовой выиграно в честной борьбе. Искренне поздравляю эту юную девочку с ее золотом Олимпийских игр. Она пришла к этому в 15 лет. Алина талантлива и по-своему уникальна, она – лучший пример того, как труд приводит спортсмена к самым большим достижениям. Но мое сердце все же отдано Жене Медведевой. Этой уже Большой спортсменке. Ее слезы в конце проката – это никакой не срыв, это просто мощный выдох после безупречно сделанной работы. Я горжусь ею и восхищаюсь тем, чего она достигла. Она – Фигуристка, о которой будут много и долго говорить. Ее победы навсегда вписаны в страницы истории мирового фигурного катания. Сегодня ее произвольная программа была лучшей. Конечно, Женя ехала не за серебром. Но она такой боец, что я не сомневаюсь в том, что следующие 4 года она будет идти к своему Олимпийскому Золоту. У нее характер настоящего чемпиона. Во многом благодаря Жене наши спортсмены смогли участвовать в этой Олимпиаде. Именно она выступила на сессии Исполкома МОК с речью. После которой члены комиссии заявили о том, что наши ребята смогут принять участие в этих Играх. Уверен, что всеобщая любовь к Жене Медведевой только приумножится и в Пекине мы увидим ее на высшей ступени пьедестала и услышим гимн России. Женя, ты – чемпион, чемпион наших сердец!
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Фото: instagram.com/averbukhofficial
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отметил, что гордится девочками, которые поднимают российское фигурное катание на новый уровень.
Евгений Плющенко:
Великое противостояние – Алина Загитова и Женя Медведева – два гениальных проката, золото для России – у Алины, серебро – у Жени! Разница между ними чуть больше балла и большой отрыв от всех остальных! Гордость наша, которая подняла мировое женское катание на новый уровень, где есть Алина и Женя и все остальные! Молодцы! Браво тренерскому составу.
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Фото: instagram.com/plushenkoofficial
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