Авербух, Плющенко, Ягудин: спортивный мир поздравляет российских фигуристок с триумфом на ОИ

Фигурист Илья Авербух поздравил спортсменок и отметил, что Алина Загитова – талантлива и уникальна, а Женя Медведева – боец и настоящий чемпион.

Илья Авербух:

В этой «дуэли» в первую очередь поздравляю Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова, Даниила Глейхенгауза. Это выдающийся результат тренерской команды, которая изо дня в день, от тренировки к тренировке вкладывала в эту победу все силы. Золото Алины Загитовой выиграно в честной борьбе. Искренне поздравляю эту юную девочку с ее золотом Олимпийских игр. Она пришла к этому в 15 лет. Алина талантлива и по-своему уникальна, она – лучший пример того, как труд приводит спортсмена к самым большим достижениям. Но мое сердце все же отдано Жене Медведевой. Этой уже Большой спортсменке. Ее слезы в конце проката – это никакой не срыв, это просто мощный выдох после безупречно сделанной работы. Я горжусь ею и восхищаюсь тем, чего она достигла. Она – Фигуристка, о которой будут много и долго говорить. Ее победы навсегда вписаны в страницы истории мирового фигурного катания. Сегодня ее произвольная программа была лучшей. Конечно, Женя ехала не за серебром. Но она такой боец, что я не сомневаюсь в том, что следующие 4 года она будет идти к своему Олимпийскому Золоту. У нее характер настоящего чемпиона. Во многом благодаря Жене наши спортсмены смогли участвовать в этой Олимпиаде. Именно она выступила на сессии Исполкома МОК с речью. После которой члены комиссии заявили о том, что наши ребята смогут принять участие в этих Играх. Уверен, что всеобщая любовь к Жене Медведевой только приумножится и в Пекине мы увидим ее на высшей ступени пьедестала и услышим гимн России. Женя, ты – чемпион, чемпион наших сердец!

Тарасова: «Женя (Медведева) – абсолютный человеческий гений»