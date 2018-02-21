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ОИ-2018. Российские фигуристки Загитова и Медведева побили два мировых рекорда за 20 минут

21 февраля 2018 07:56
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Новости России. Российские фигуристки дважды за 20 минут обновили мировой рекорд в короткой программе на ОИ.  

По итогам дисциплины фигуристка 15-летняя Алина Загитова занимает первую строчку, 18-летняя Евгения Медведева – на втором месте.  

Медведева откатала программу с новым рекордом – 81,61 балла, улучшив свое же достижение, установленное 10 дней назад в Пхёнчхане. Однако через 20 минут рекорд спортсменки был побит ее соотечественницей Загитовой, которая набрала на 1,31 балла выше – результат фигуристки составил 82,92 балла.   

ОИ-2018. Российские фигуристки Загитова и Медведева побили два мировых рекорда за 20 минут-1

Незадолго до старта ОИ тренировка Алины Загитовой была сорвана допинг-офицерами WADA.  

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Сейчас российские фигуристки занимают первые две строчки в протоколе, на третьей позиции фигуристка из Канады.  

ОИ-2018. Российские фигуристки Загитова и Медведева побили два мировых рекорда за 20 минут-4

Фото: teamrussia.pro  

Медали в одиночном фигурном катании среди женщин будут разыграны 23 февраля после произвольной программы.  

Дуэль Загитовой и Медведевой называют одной из самых главных интриг Олимпиады. Обе девушки занимаются у одного тренера и являются мировыми лидерами в женском одиночном фигурном катании.  

# Фотофакт # Евгения Медведева # Зимняя Олимпиада – 2018 # Алина Загитова

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