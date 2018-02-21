ОИ-2018. Российские фигуристки Загитова и Медведева побили два мировых рекорда за 20 минут

Новости России. Российские фигуристки дважды за 20 минут обновили мировой рекорд в короткой программе на ОИ. По итогам дисциплины ф игуристка 15-летняя Алина Загитова занимает первую строчку, 18-летняя Евгения Медведева – на втором месте. Медведева откатала программу с новым рекордом – 81,61 балла, улучшив свое же достижение, установленное 10 дней назад в Пхёнчхане. Однако через 20 минут рекорд спортсменки был побит ее соотечественницей Загитовой, которая набрала на 1,31 балла выше – результат фигуристки составил 82,92 балла.

Фото: teamrussia.pro