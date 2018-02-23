23 февраля в Пхёнчхане пройдёт церемония награждения победительниц женской эстафетной гонки

В олимпийском Пхенчхане 23 февраля состоится церемония награждения победительниц женской эстафетной гонки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сенсационная победа: как белорусские биатлонистки выиграли золото Олимпийских игр. Большой репортаж
Золотой пьедестал займет белорусская команда в составе: Надежды Скардино, Ирины Кривко, Динары Алимбековой и Дарьи Домрачевой.
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Напомним, золото 22 февраля наши девушки взяли в невероятной борьбе, оставив позади фаворитов соревнований.
С завоеванием олимпийского золота белорусских биатлонисток поздравил Александр Лукашенко. Глава государства наградил девушек орденом «За личное мужество», а Скардино, Кривко и Алимбекова получили звания заслуженных мастеров спорта.
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