Прямой эфир

23 февраля в Пхёнчхане пройдёт церемония награждения победительниц женской эстафетной гонки

23 февраля 2018 06:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В олимпийском Пхенчхане 23 февраля состоится церемония награждения победительниц женской эстафетной гонки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сенсационная победа: как белорусские биатлонистки выиграли золото Олимпийских игр. Большой репортаж 

23 февраля в Пхёнчхане пройдёт церемония награждения победительниц женской эстафетной гонки -1

Золотой пьедестал займет белорусская команда в составе: Надежды Скардино, Ирины Кривко, Динары Алимбековой и Дарьи Домрачевой.  

Скардино о ночи перед олимпийским золотом: «Была жуткая бессонница» 

Напомним, золото 22 февраля наши девушки взяли в невероятной борьбе, оставив позади фаворитов соревнований.  

С завоеванием олимпийского золота белорусских биатлонисток поздравил Александр Лукашенко. Глава государства наградил девушек орденом «За личное мужество», а Скардино, Кривко и Алимбекова получили звания заслуженных мастеров спорта.  

Александр Лукашенко – белорусским биатлонисткам: «Девчата, вы сотворили настоящий подвиг» 

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

Другие новости рубрики

Все новости
Сенсационная победа: как белорусские биатлонистки выиграли золото Олимпийских игр. Большой репортаж
22 февраля 2018 19:04

Сенсационная победа: как белорусские биатлонистки выиграли золото Олимпийских игр. Большой репортаж

Медали Беларуси на ОИ-2018. Видеофакт
22 февраля 2018 18:50

Медали Беларуси на ОИ-2018. Видеофакт

Катулин о золоте в эстафете: «Великая победа»
22 февраля 2018 18:46

Катулин о золоте в эстафете: «Великая победа»