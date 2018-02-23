23 февраля в Пхёнчхане пройдёт церемония награждения победительниц женской эстафетной гонки

В олимпийском Пхенчхане 23 февраля состоится церемония награждения победительниц женской эстафетной гонки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сенсационная победа: как белорусские биатлонистки выиграли золото Олимпийских игр. Большой репортаж