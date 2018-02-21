Тарасова: «Женя (Медведева) – абсолютный человеческий гений»

Новости России. Тренер Татьяна Тарасова рассказала о российских фигуристках Алине Загитовой и Евгении Медведевой.

Как сообщает издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Тарасову, девочки откатали короткую программу на максимальном для себя уровне.

По словам заслуженного тренера СССР, она не думает про рекорды, ее мысли про то, как спортсменки откатают свои номера на льду.

Рассказала Татьяна Анатольевна и о 15-летней Алине Загитовой, которая занимает первую позицию после короткой программы. Тарасова отмечает, что фигуристка «настоящая звезда» и показывала фантастический уровень катания даже будучи юниоркой.