Тарасова: «Женя (Медведева) – абсолютный человеческий гений»
Новости России. Тренер Татьяна Тарасова рассказала о российских фигуристках Алине Загитовой и Евгении Медведевой.
Как сообщает издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Тарасову, девочки откатали короткую программу на максимальном для себя уровне.
По словам заслуженного тренера СССР, она не думает про рекорды, ее мысли про то, как спортсменки откатают свои номера на льду.
Рассказала Татьяна Анатольевна и о 15-летней Алине Загитовой, которая занимает первую позицию после короткой программы. Тарасова отмечает, что фигуристка «настоящая звезда» и показывала фантастический уровень катания даже будучи юниоркой.
15-летняя олимпийская надежда России. Кто такая фигуристка Алина Загитова
Алина Загитова. Фото: teamrussia.pro
Тренер также высказала свое мнение по поводу конкуренции Медведевой и Загитовой, которые представляют одну страну и занимаются у одного педагога.
Татьяна Тарасова (в комментарии изданию «Спорт-Экспресс»):
Вы видели такую пресс-конференцию, Женя переводила Алину. Это не увидишь никогда. Это говорит о том, что Женя – абсолютный человеческий гений.
Главная мировая звезда фигурного катания. Станет ли Евгения Медведева олимпийской чемпионкой?
Евгения Медведева. Фото: instagram.com/jmedvedevaj
Напомним, 21 февраля начались соревнования в одиночном женском фигурном катании. Российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова за 20 минут побили два мировых рекорда в короткой программе. По ее итогам 15-летняя Загитова занимает первое место, а 18-летняя Евгения Медведева – второе.
23 февраля после произвольной программы станет известно имя победительницы. Дуэль между спортсменками называют одной из главных интриг Олимпийских игр.