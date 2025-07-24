В Минске стартовал третий соревновательный день Кубка сильнейших спортсменов по хоккею на траве

В столичном парке Горького стартовал третий соревновательный день международного Кубка сильнейших спортсменов по хоккею на траве, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня, 24 июля, сыграют белорусская и российская молодежные команды, а также национальные сборные России и Узбекистана. Напомним, во второй игровой день наша основная команда не оставила шансов – 13:3. Лучшим у победителей стал Павел Корсик, забросивший 4 мяча. У женщин национальная сборная Беларуси также разгромила молодежку – 8:0, хет-трик оформила Диана Батюкова.

В российских противостояниях похожая картина: мужская сборная нанесла поражение своим резервистам (6:0), а женская российская команда справилась с молодежной (4:2). Соревнования в парке Горького продлятся до 27 июля.