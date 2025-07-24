Три белорусских футбольных клуба сыграют первые матчи второго раунда Лиги конференций

Три белорусских футбольных клуба сегодня, 24 июля, сыграют первые матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Гродненский «Неман» ожидает выездная встреча против словацкого «Кошице». Напомним, на старте еврокубков парни Игоря Ковалевича дважды справились с ереванским «Урарту». Серьезное испытание впереди у «Торпедо-БЕЛАЗ». Жодинский клуб в номинально домашнем матче в Венгрии примет крепкий израильский «Маккаби» из Хайфы.

Стадией ранее белорусы выбили из розыгрыша македонских «Работничков». Минское «Динамо», также в Венгрии, сыграет с албанской «Эгнатией». В роли главного тренера чемпионов Беларуси дебютирует Александр Павлов, который сменил в этой роли Вадима Скрипченко. Напомним, динамовцы начали еврокубки с Лиги чемпионов, где по сумме двух встреч уступили болгарскому «Лудогорцу». Ответные встречи белорусские клубы проведут 31 июля.