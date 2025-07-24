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Реализацию совместных проектов в Горно-Алтайске обсудили Турчин и Мишустин

24 июля 2025 10:50
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Свыше 90 % расчетов Беларусь и Россия осуществляют в национальных валютах. Это помогает защитить общую торговлю от негативного внешнего воздействия. Реализацию совместных белорусско-российских проектов в Горно-Алтайске обсудили премьер-министр Александр Турчин и председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Реализацию совместных проектов в Горно-Алтайске обсудили Турчин и Мишустин-2

Несмотря на санкционное давление со стороны Запада, экономическое сотрудничество наших стран продолжает укрепляться. Развиваются конкурентноспособные производства в таких отраслях, как электроника, станко- и автомобилестроение.

Реализацию совместных проектов в Горно-Алтайске обсудили Турчин и Мишустин-4

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
Множество контактов на разных уровнях, главы государств недавно встречались, мы с вами постоянно на связи, наши коллеги, вице-премьеры, поэтому я могу с удовлетворением отметить, что та интенсивность и плодотворность нашей работы на самом деле меня удовлетворяет в полном объеме. 

Реализацию совместных проектов в Горно-Алтайске обсудили Турчин и Мишустин-6

Михаил Мишустин, председатель правительства России:
Мы уделяем приоритетное внимание развитию промышленной кооперации наших стран и промышленной политике Союзного государства. Поставили знак равенства между понятиями российская и белорусская продукция. Теперь взаимно признаем произведенные в Союзном государстве комплектующие компоненты, конечную продукцию. Это очень важно.

Реализацию совместных проектов в Горно-Алтайске обсудили Турчин и Мишустин-8

Александр Турчин в Горно-Алтайске находится с двухдневным рабочим визитом. Он примет участие в международной экологической конференции. Планируется выступление на пленарном заседании, где Александр Турчин представит видение белорусской стороны по данному вопросу. 

Горно-Алтайск неслучайно стал площадкой для проведения конференции. Город считается одним из самых чистых в России, а также гостеприимным. В аэропорту Александра Турчина тепло встретили и в знак уважения традиционным алтайским обрядом повязали пояс.

# Союзное государство # Беларусь-Россия # Александр Турчин # Михаил Мишустин

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