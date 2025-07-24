Матвиенко: в каждом министерстве РФ удалось создать демографический «спецназ

Работа Совета при президенте РФ дала возможность сформировать группы ответственных за демографическую политику сотрудников в министерствах, ведомствах, бизнесе и образовании. Об этом пишет ТАСС.

Их Валентина Матвиенко назвала «демографическим спецназом» и отметила, что возвращение семейных ценностей стало общенациональной задачей.

По ее словам, поддержка семьи рассматривается государством как приоритет, а комплекс мер распространяется на различные сферы. Совет работает как мозговой центр, который разрабатывает свои предложения по улучшению демографической стратегии.

Уже готовы соответствующие инициативы, часть из которых направлена в правительство и администрацию президента России.

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