Как закрепиться на индийском рынке – спикеры бизнес-форума в Могилёве делятся опытом

Новый импульс для развития экономического сотрудничества Беларуси и Индии. В Могилеве стартовал бизнес-форум – ключевое событие для наших компаний, которые хотят закрепиться на индийском рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Актуальность встречи подчеркивают прогнозы экспертов: к 2027 году Индия имеет все шансы обогнать Японию Китай и Германию, став третьей экономикой мира.

Елена Малиновская, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

Индия для нас очень интересный рынок и очень интересный регион. Это пятая экономика мира. Это очень крупный рынок с численностью населения полтора миллиарда человек. Это рынок, в котором средний класс сейчас сегодня стремительно растет. И, конечно, такого партнера иметь для Беларуси в активных взаимоотношениях очень важно и нужно сегодня.

В форуме принимают участие больше 20 спикеров из Индии, Беларуси и России, которые поделятся рабочими кейсами по выходу на индийский рынок: как учитывать культурные особенности делового общения; как выстраивать расчеты и логистику с индийскими партнерами; как грамотно заключать и исполнять внешнеторговые контракты. Среди участников – 200 представителей реального сектора экономики Беларуси. Форум акцентирует внимание на тех сферах, где потенциал белорусско-индийского сотрудничества уже подтвержден практикой. В Индии, одной из крупнейших аграрных держав мира, сохраняется спрос на высококачественную и надежную технику. Белорусские тракторы, комбайны, а также минеральные удобрения уже хорошо зарекомендовали себя в этом регионе. Одно из самых динамичных и перспективных направлений – фармацевтика. Белорусские производители лекарств успешно находят партнеров в Индии.

Раджеш Кумар, временный поверенный в делах Индии в Беларуси:

Мы будем говорить обо всем. Сейчас все знают, это не секрет, что на Беларусь наложены западные санкции. Мы будем говорить о том, как нам выстроить бизнес таким образом, чтобы никому не навредить, чтобы работа шла, несмотря на это. Конечно, мы будем стараться для того, чтобы наладить отношения и чтобы они развивались, никому не мешая.

Павел Мариненко, глава администрации свободной экономической зоны «Могилев»:

Республика Беларусь именно та страна, где инвесторы говорят о трудолюбии, о качестве и о стабильности. Вот эти все три вещи крайне важны для инвесторов, когда он приходит с проектом не просто быстро вложить деньги и потом думать, как оттуда убежать с деньгами, он приходит сюда надолго. И поэтому мы интересны в том числе для компаний из Индии, как мы обсуждали с посольством Индии, именно по этим показателям. Мы стабильны, у нас хорошие трудовые, качественные трудовые ресурсы, и мы делаем качественные товары.