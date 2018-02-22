Сенсационная победа: как белорусские биатлонистки выиграли золото Олимпийских игр. Большой репортаж

Новости Беларуси. Эстафетная гонка проходила в тяжелейших погодных условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Феноменальной она была и по накалу. Среди соперниц нашей четверки фаворитки – немки, итальянки, норвежки, француженки, украинки. Однако белорусские биатлонистки сумели совладать не только с сильным ветром и снегопадом, но и с нервами. Лучше наших спортсменок сегодня не стрелял и не бежал никто. Даже самые грозные соперницы оказались далеко позади когда, держа государственный флаг к финишу приближалась уже четырёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.

Золотая для нас гонка началась в не самых простых погодных условиях. Влажность воздуха – 70 %. И хоть не большой, но снег. С усиливающимся ветром. На Беларусь – не ставили. Да, называли в числе теоретических претендентов на медали, но однозначный фаворит – команда Германии. И у букмекеров на то были основания. Именно эта сборная в эстафете – лидер общего зачета. Мало кому в сезоне удавалось подвинуть их с пьедестала. В то время как наши в общем зачете располагаются на 11-12 месте. А еще успешное выступление немецкой сборной здесь в олимпийской Корее. Ровным сильным составом могла на старте козырнуть еще и Франция. Но козырнуть на старте, не значит прийти к победе.

У белорусок гонку начала Скардино. Первая стрельба без промахов, на второй – два дополнительных патрона. Финиш в десятке. В лидеры не вырвалась, но надежду подарила. Второй этап – Ирина Кривко.

Два захода на стрельбу – лишь один дополнительный патрон. Хорошая скорость на трассе – и Ирина Кривко выводит команду в пятерку сильнейших.

Мама олимпийской чемпионки Ирины Кривко: «Эмоции переполняют» Наш третий номер – Динара Алимбекова. Это ее первая олимпийская эстафета. Как раз то место в составе, по которому, пожалуй, у тренеров было больше всего вопросов. В итоге в стартовом листе – самая молодая наша биатлонистка. И у нее как оказалось не последняя роль в конечно результате. Сложная погода. И опытные – именитые конкурентки дышат в спину. Порывы ветра на стрельбе. Динаре Алимбековой удается возглавить гонку. «Фантастическая четверка»: реакция соцсетей на победу белорусских биатлонисток на Олимпиаде

И пусть на свой этап Дарья Домрачева уйдет четвертой – в победу Беларусь уже поверила. А для лидера, трехкратной олимпийской чемпионки, серебряного призера Пхенчхана – отставание в 17 секунд – проблемой никогда и не были. Судьбу медалей, как обычно и бывает, решал последний огневой рубеж. И здесь у белорусов сердце дрогнуло.

Катулин про золото в эстафете: «Великая победа» Без промахов не обошлись и конкуренты. Но Дарье обоймы хватило. А это главное. Догнать Домрачеву бегущую к медали. Шансов у соперниц было мало. Отставание то сокращалось, то вырастало. Последние минуты золотой гонки, бегущий вдоль трассы Бьорндален. Попытка Даши финишировать с флагом – для спортсмена – это особый ритуал. Соперницы так близко, а напряжение так высоко, что он выпадает из рук. Вот она олимпийская сенсация. У Беларуси золото в эстафете.