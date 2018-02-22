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Сенсационная победа: как белорусские биатлонистки выиграли золото Олимпийских игр. Большой репортаж

22 февраля 2018 19:04
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Новости Беларуси. Эстафетная гонка проходила в тяжелейших погодных условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сенсационная победа: как белорусские биатлонистки выиграли золото Олимпийских игр. Большой репортаж -1

Феноменальной она была и по накалу. Среди соперниц нашей четверки фаворитки – немки, итальянки, норвежки, француженки, украинки. Однако белорусские биатлонистки сумели совладать не только с сильным ветром и снегопадом, но и с нервами. Лучше наших спортсменок сегодня не стрелял и не бежал никто. Даже самые грозные соперницы оказались далеко позади когда, держа государственный флаг к финишу приближалась уже четырёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.

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Сенсационная победа: как белорусские биатлонистки выиграли золото Олимпийских игр. Большой репортаж -4

Золотая для нас гонка началась в не самых простых погодных условиях. Влажность воздуха – 70 %. И хоть не большой, но снег. С усиливающимся ветром. На Беларусь – не ставили. Да, называли в числе теоретических претендентов на медали, но однозначный фаворит – команда Германии. И у букмекеров на то были основания. Именно эта сборная в эстафете – лидер общего зачета. Мало кому в сезоне удавалось подвинуть их с пьедестала. В то время как наши в общем зачете располагаются на 11-12 месте. А еще успешное выступление немецкой сборной здесь в олимпийской Корее. Ровным сильным составом могла на старте козырнуть еще и Франция. Но козырнуть на старте, не значит прийти к победе.

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Сенсационная победа: как белорусские биатлонистки выиграли золото Олимпийских игр. Большой репортаж -7

У белорусок гонку начала Скардино. Первая стрельба без промахов, на второй – два дополнительных патрона. Финиш в десятке. В лидеры не вырвалась, но надежду подарила. Второй этап – Ирина Кривко.

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Сенсационная победа: как белорусские биатлонистки выиграли золото Олимпийских игр. Большой репортаж -10

Два захода на стрельбу – лишь один дополнительный патрон. Хорошая скорость на трассе – и Ирина Кривко выводит команду в пятерку сильнейших.

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Наш третий номер – Динара Алимбекова. Это ее первая олимпийская эстафета. Как раз то место в составе, по которому, пожалуй, у тренеров было больше всего вопросов.

В итоге в стартовом листе – самая молодая наша биатлонистка. И у нее как оказалось не последняя роль в конечно результате. Сложная погода. И опытные – именитые конкурентки дышат в спину. Порывы ветра на стрельбе. Динаре Алимбековой удается возглавить гонку.

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Сенсационная победа: как белорусские биатлонистки выиграли золото Олимпийских игр. Большой репортаж -13

И пусть на свой этап Дарья Домрачева уйдет четвертой – в победу Беларусь уже поверила. А для лидера, трехкратной олимпийской чемпионки, серебряного призера Пхенчхана – отставание в 17 секунд – проблемой никогда и не были. Судьбу медалей, как обычно и бывает, решал последний огневой рубеж. И здесь у белорусов сердце дрогнуло. 

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Без промахов не обошлись и конкуренты. Но Дарье обоймы хватило. А это главное. Догнать Домрачеву бегущую к медали. Шансов у соперниц было мало. Отставание то сокращалось, то вырастало. Последние минуты золотой гонки, бегущий вдоль трассы Бьорндален. Попытка Даши финишировать с флагом – для спортсмена – это особый ритуал. Соперницы так близко, а напряжение так высоко, что он выпадает из рук. Вот она олимпийская сенсация. У Беларуси золото в эстафете.

Сенсационная победа: как белорусские биатлонистки выиграли золото Олимпийских игр. Большой репортаж -16

Серебро – у шведок, бронза – у француженок. Немки лишь на 8 позиции. Фавориты не выдержали – и сдали позиции задолго до финишных метров. У белорусок же лучшие показатели по стрельбе. Обошлись без штрафных кругов и использовали меньше всех дополнительных патронов.

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Сенсационная победа: как белорусские биатлонистки выиграли золото Олимпийских игр. Большой репортаж -19

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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