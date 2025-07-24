Белорусские спортсмены продолжают выступление на Европейском юношеском олимпийском фестивале

Белорусские спортсмены сегодня, 24 июля, продолжают выступление на Европейском юношеском олимпийском фестивале. Мультиспортивный форум принимает Скопье, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В плавании на 50 метров вольным стилем отлично проявил себя Никита Лях. Более того, время нашего пловца – лучшее среди всех участников. В предварительном заплыве на стометровке брассом лучшим стал наш Максим Малышко. Результат – 1 минута, 4 целых и 34 сотые секунды. У девушек в этой дисциплине Валерия Шилко показала второе время.

Успешное выступление в Скопье продолжают наши таэквондисты. Стартовый раунд соревнований уверенно преодолел Владимир Шрамук. В весе до 63 килограммов он справился со швейцарцем Дионисом Мемети. Дзюдоисты после стартового успеха уступили во втором раунде. Также сегодня болеем за белорусов в настольном теннисе, стрельбе, велоспорте. Напомним, после трех соревновательных дней в активе белорусов два золота, два серебра и четыре бронзы.