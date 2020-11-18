Прямой эфир

В Вилейском районе перевернулся Renault. Погибла водитель

18 ноября 2020 15:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Вилейском районе перевернулась машина, погибла женщина-водитель, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Авария произошла на 27-м километре трассы Молодечно – Илья.

В Вилейском районе перевернулся Renault. Погибла водитель-1

По предварительной информации, 40-летняя жительница Вилейского района не учла погодные условия и выбрала опасную скорость, в результате чего иномарку занесло. Автомобиль перевернулся, водитель скончалась на месте. Ее муж и двое сыновей не пострадали. На одном переднем колесе была установлена летняя шина.

В Вилейском районе перевернулся Renault. Погибла водитель-4

Госавтоинспекция еще раз просит водителей учитывать погоду, выбирать аккуратный стиль вождения, безопасную скорость, придерживаться дистанции и обязательно поменять летнюю резину на зимнюю.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Бросал камни в служебный автомобиль, где находились сотрудники милиции. В Гродно судят участника протестов
18 ноября 2020 12:42

Бросал камни в служебный автомобиль, где находились сотрудники милиции. В Гродно судят участника протестов

В Лиде неизвестные разбили окно квартиры с вывешенным государственным флагом
18 ноября 2020 12:07

В Лиде неизвестные разбили окно квартиры с вывешенным государственным флагом

Разместил в соцсети данные о месте жительства начальника Центрального РУВД. Задержан 20-летний минчанин
18 ноября 2020 07:12

Разместил в соцсети данные о месте жительства начальника Центрального РУВД. Задержан 20-летний минчанин