В Вилейском районе перевернулся Renault. Погибла водитель

Новости Беларуси. В Вилейском районе перевернулась машина, погибла женщина-водитель, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Авария произошла на 27-м километре трассы Молодечно – Илья.

По предварительной информации, 40-летняя жительница Вилейского района не учла погодные условия и выбрала опасную скорость, в результате чего иномарку занесло. Автомобиль перевернулся, водитель скончалась на месте. Ее муж и двое сыновей не пострадали. На одном переднем колесе была установлена летняя шина.