Бросал камни в служебный автомобиль, где находились сотрудники милиции. В Гродно судят участника протестов

Новости Беларуси. Суд Ленинского района Гродно 18 ноября рассматривает уголовное дело в отношении одного из участников несанкционированных массовых мероприятий. Он обвиняется сразу по нескольким статьям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Безработный местный житель вечером 9 августа поддался на призывы Telegram-каналов и пошел в центр Гродно протестовать. Подсудимый угрожал применением насилия сотрудникам милиции. По материалам обвинения, он бросал камни в служебный автомобиль, где находились люди в форме. К счастью, правоохранители не пострадали, а вот машина получила механические повреждения на сумму около 400 рублей.
Обвиняемый уже поспешил дать интервью незарегистрированным СМИ, что в тот вечер просто гулял и камни бросал не он, а кто-то из толпы. Вот только забыл уточнить, что при себе у него был рюкзак с фрагментами тротуарной плитки, сменной одеждой, кофе, телефонами и зарядными устройствами. А медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Никита Мысливец, старший помощник прокурора Гродно:
Обвиняется он в совершении преступлений, предусмотренных статьями 364 и 342 Уголовного кодекса. Статья 364 УК предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы за данные действия, 342-я статья предусматривает различные виды наказания, в том числе лишение свободы на срок до 3 лет. По обстоятельствам дела вменяется в вину то, что данный гражданин бросал камни в служебный автомобиль, в котором находились сотрудники милиции, в том числе по призывам Telegram-каналов участвовал в действиях, которые грубо нарушали общественный порядок.
В судах Гродненской области на данный момент продолжается рассмотрение материалов по участникам несанкционированных массовых мероприятий.
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