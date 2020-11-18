Бросал камни в служебный автомобиль, где находились сотрудники милиции. В Гродно судят участника протестов

Новости Беларуси. Суд Ленинского района Гродно 18 ноября рассматривает уголовное дело в отношении одного из участников несанкционированных массовых мероприятий. Он обвиняется сразу по нескольким статьям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Безработный местный житель вечером 9 августа поддался на призывы Telegram-каналов и пошел в центр Гродно протестовать. Подсудимый угрожал применением насилия сотрудникам милиции. По материалам обвинения, он бросал камни в служебный автомобиль, где находились люди в форме. К счастью, правоохранители не пострадали, а вот машина получила механические повреждения на сумму около 400 рублей.

Обвиняемый уже поспешил дать интервью незарегистрированным СМИ, что в тот вечер просто гулял и камни бросал не он, а кто-то из толпы. Вот только забыл уточнить, что при себе у него был рюкзак с фрагментами тротуарной плитки, сменной одеждой, кофе, телефонами и зарядными устройствами. А медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.