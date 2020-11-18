В Жлобине задержали двух праворадикальных фанатов за участие в массовых беспорядках

И хотя молодые люди договорились, что будут отрицать свое участие в массовых беспорядках, все же дали признательные показания. В августе они действительно препятствовали работе милиции во время несанкционированных мероприятий – забрасывали камнями и тротуарной плиткой правоохранителей, а также их служебный транспорт. Кроме того, парни являются активными праворадикалами.

– 9 августа вечером я был на митинге, взял с собой друга, потом подошли еще люди.

– Где вы находились конкретно, когда пришли?

– В сцепке там. Были там пьяные, начали бить милиционеров, и началось все это. Толкали и...

– Что потом было? Милиция отступила или осталась?

– Милиция стояла дальше, начала двигаться. Все, мы начали отходить, отбегать. Я кинул камушком в милицейскую машину, газель.

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