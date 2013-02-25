Жильцы, пострадавшие от взрыва в доме на Плеханова в Минске, расселены

Новости Беларуси. Жильцы пострадавших квартир от взрыва в многоэтажке расселены. Временно на новое место жительства переехали 67 человек. Им обеспечены все условия. Кроме того, с пострадавшими работают психологи.

Напомним, вечером 23 февраля в многоэтажке произошел взрыв. Два человека погибли, эвакуировать пришлось весь подъезд. Сейчас на месте ЧП проходят подготовительные работы. Как ожидается, в среду строители приступят к восстановлению здания.

Первые часы в новой квартире. Пора обживаться. Пока здесь только самое необходимое, но, похоже, в скором времени все изменится. Чета Мазаник настроена серьезно, да и новое жилище приглянулось как, впрочем, и первый прием.

События того рокового вечера Майя Петровна и Иван Фомич вспоминают неохотно. Смотрели праздничный концерт. И вдруг - хлопок. Супруги незамедлительно выбежали на улицу. Успели взять только документы и деньги. На первое время остановились у сына, а сегодня им вручили ключи. От временного, но, все-таки, своего, жилья.

Майя Мазаник:

Забота чувствуется, сразу почувствовалась. Очень хорошая организация была, все говорят.

В доме ветеранов жильцы десятого подъезда девятиэтажки по Плеханова - снова соседи. И как признаются сами, ЧП еще больше сплотило: помогали друг другу чем могли. В стороне не остались и городские власти. Вопрос с жильем решался незамедлительно. Вера Аксеньтевна заселилась одной из первых.

Вера Струневская:

Большое спасибо городу, что позаботились о нас, предоставили и питье, и еду, и постель, и комнаты отдельно.

Временную прописку уже получили 67 человек. Пристанище предоставили на выбор: от дома ветеранов до гостиницы. Постояльцы обеспечены всем необходимым: питанием, постельным бельем, посудой.

К слову, дополнительно за размещением обратились еще жители восьми квартир.

Сегодня в Минске очередное заседание штаба по ликвидации последствий ЧП. Восстановительные работы в доме - вторая задача после расселения людей. К ней строители вплотную приступят в среду, после того, как будет утвержден проект. Первые шаги - укрепить конструкции чердачных помещений, чтобы демонтировать обрушившиеся плиты.

Владимир Кухарев, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Мингорисполком взял на себя все восстановительные работы в здании, в квартире, в подъезде. Будем стараться все работы провести в максимально короткий срок.

Сейчас территория здания оцеплена, здесь уже установили ограждение. Тем не менее, насущный вопрос, как забрать вещи из квартир, решен. Обращение в ЖЭС и паспорт как пропуск. Такая инструкция в виде объявления появилось на подъездах здания и ближайшего магазина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.