Туристический микроавтобус столкнулся с поездом в Таиланде. 1 человек погиб, около 10 ранены

Новости Таиланда. На западе Таиланда произошла крупная авария. Туристический микроавтобус столкнулся с поездом. В результате погиб один человек, около десятка получили ранения.

По данным местной полиции, водитель автобуса не заметил приближение поезда и выехал на железнодорожный переезд. Локомотив врезался в центральную часть авто. Удар был такой силы, что несколько кресел вылетели через окна.

В поезде на момент ЧП находилось около 70 человек. Никто из них не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.