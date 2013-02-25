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Туристический микроавтобус столкнулся с поездом в Таиланде. 1 человек погиб, около 10 ранены

25 февраля 2013 12:48
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Новости Таиланда. На западе Таиланда произошла крупная авария. Туристический микроавтобус столкнулся с поездом. В результате погиб один человек, около десятка получили ранения.

По данным местной полиции, водитель автобуса не заметил приближение поезда и выехал на железнодорожный переезд. Локомотив врезался в центральную часть авто. Удар был такой силы, что несколько кресел вылетели через окна.

В поезде на момент ЧП находилось около 70 человек. Никто из них не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Железнодорожные катастрофы

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