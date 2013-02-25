В Витебской области задержали мошенника, который обманул белорусские предприятия на 1 млрд рублей

Новости Беларуси. В Витебской области задержали мошенника, который обманул белорусские предприятия на миллиард рублей. «Специализировался» 47-летний житель Гродно на текстильной продукции.

Изучив в Интернете информацию, «подкованный» мошенник звонил на белорусские предприятия. Назывался представителем реально существующих фирм, с которыми взятые на крючок организации сотрудничали ранее. Брал товар без предоплаты и испарялся. Организатор криминальной схемы проявлял крайнюю осмотрительность, ни с кем не контактируя вживую.

Его задержали во время очередной сделки, предотвратив кражу продукции еще почти на 800 миллионов рублей. При себе у комбинатора обнаружили 7 мобильных телефонов и 6 поддельных печатей.

За хищение в особо крупном размере организатору преступной схемы, если его вина будет доказана, грозит до 7 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Серней Колонтаев, начальник 7-го управления по Витебской области главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Республики Беларусь:

Каждый сотовый телефон имел свое предназначение, только для связи с конкретным каким-то лицом. Это мог быть только начальник отдела сбыта, по другому телефону мошенник говорил только с грузоперевозчиком. Все контакты мошенника с представителями предприятий и грузоперевозчиками исключали визуальный контакт. Поэтому установить личность мошенника было достаточно проблематично.

Нелегальный «двигатель торговли» остановил «Витебсктекстильторг», оказавшийся бдительнее остальных жертв комбинатора. Так удалось предотвратить кражу продукции еще почти на 800 миллионов рублей.

Игорь Евсеев, начальник Управления внутренних дел Витебского облисполкома:

Под контролем сотрудников главного Управления по борьбе с организованной преступностью проведена комбинация, имитирована была погрузка товара и вывоз в город Москву. В Орше данная машина была остановлена и задержан этот гражданин.