Новости по тегу #Пожар в доме

К моменту прибытия подразделений МЧС одноэтажный дом горел открытым огнем. В одной из комнат спасатели обнаружили хозяина домовладения и его знакомую и вывели их на свежий воздух.
В настоящий момент рассматривается несколько версий возникновения пожара, основная из которых – неосторожное обращение с огнем при курении.
Защитить строение от разрушений: смонтировать временную кровлю до 5 июля – такая задача стоит перед ответственными.
Пожар в частном доме на улице Социалистической вспыхнул глубокой ночью. В этот момент в комнатах спали пожилые супруги и четверо их правнуков.
В здании вспыхнул сильный пожар. Многие постояльцы оказались заблокированы. На месте работают спасатели и медики.
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