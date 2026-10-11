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Новости по тегу #Пожар в доме

МЧС спасло двух человек при пожаре в Верхнедвинске
11 октября 2026 08:31

МЧС спасло двух человек при пожаре в Верхнедвинске

Пожар унес жизни двух братьев в Мостовском районе – следователи выясняют причины
07 сентября 2026 16:40

Пожар унес жизни двух братьев в Мостовском районе – следователи выясняют причины

В Мингорисполкоме определили план восстановления пострадавшего от пожара дома на Ленина
29 июня 2026 13:54

В Мингорисполкоме определили план восстановления пострадавшего от пожара дома на Ленина

В Наровле в результате пожара погибли три человека, в том числе двое детей
14 июня 2026 13:49

В Наровле в результате пожара погибли три человека, в том числе двое детей

В США прогремели два взрыва в доме престарелых
24 декабря 2025 08:41

В США прогремели два взрыва в доме престарелых

В российской Анапе загорелся многоквартирный жилой дом
12 марта 2021 09:20

В российской Анапе загорелся многоквартирный жилой дом

Восемь человек погибли при пожаре в Екатеринбурге. Среди жертв – ребёнок
12 января 2021 09:23

Восемь человек погибли при пожаре в Екатеринбурге. Среди жертв – ребёнок

На пожаре под Смоленском погибли 7 человек. СК России возбудил уголовное дело
06 ноября 2020 12:24

На пожаре под Смоленском погибли 7 человек. СК России возбудил уголовное дело

77-летний пенсионер погиб на пожаре в Слуцком районе
20 октября 2020 14:16

77-летний пенсионер погиб на пожаре в Слуцком районе

На пожаре под Чашниками 97-летнюю женщину спас сосед
17 августа 2020 06:49

На пожаре под Чашниками 97-летнюю женщину спас сосед

Хозяин дома погиб на пожаре в Крупском районе
29 ноября 2019 14:18

Хозяин дома погиб на пожаре в Крупском районе

Бездомные устроили пожар в заброшке в Минске
28 октября 2019 18:38

Бездомные устроили пожар в заброшке в Минске