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Наводнение в Австралии: 9 человек погибли, около 20 тысяч отрезаны от мира

25 февраля 2013 12:58
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Новости Австралии. Мощное наводнение обрушилось на юго-восток Австралии. Из-за сильных дождей и шквалистого ветра около 20 тысяч человек отрезаны от мира. Дороги размыты. Некоторые пути перекрыты поваленными деревьями.

Наводнение стало причиной и перебоев с электричеством. Небольшие населенные пункты сутками остаются без света. Десятки людей – в пунктах временного пребывания. Стихия полностью разрушила их дома. Проводится временная эвакуация населения из наиболее пострадавших регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть и более печальная статистика. Известно уже о 9 жертвах стихии.

Прогнозы синоптиков неутешительны. По их расчетам, возможен еще более сильный подъем воды в реках.

# происшествия # Наводнение # Фотофакт

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