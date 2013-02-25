Наводнение в Австралии: 9 человек погибли, около 20 тысяч отрезаны от мира

Новости Австралии. Мощное наводнение обрушилось на юго-восток Австралии. Из-за сильных дождей и шквалистого ветра около 20 тысяч человек отрезаны от мира. Дороги размыты. Некоторые пути перекрыты поваленными деревьями.

Наводнение стало причиной и перебоев с электричеством. Небольшие населенные пункты сутками остаются без света. Десятки людей – в пунктах временного пребывания. Стихия полностью разрушила их дома. Проводится временная эвакуация населения из наиболее пострадавших регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть и более печальная статистика. Известно уже о 9 жертвах стихии.

Прогнозы синоптиков неутешительны. По их расчетам, возможен еще более сильный подъем воды в реках.