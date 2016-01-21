Пожар на улице Плеханова в Минске: 2 человека погибли, 12 эвакуированы

Новости Беларуси. Серьезный пожар произошел в Минске на улице Плеханова 20 января вечером. Сообщение на пульт МЧС поступило в 18-29. Жильцы сообщили о задымлении на верхних этажах двенадцатиэтажного дома.

Уже через 6 минут спасатели прибыли на место. Из окна трехкомнатной квартиры на одиннадцатом этаже выбивалось пламя. Там проживала 48-летняя женщина с 80-летней матерью. Накануне в гости к ним приехал брат хозяйки из Красноярска.

Из горящей квартиры спасатели вынесли хозяйку и ее мать. Несмотря на усилия медиков, спасти пожилую женщину не удалось. Ее дочь доставили в больницу. Мужчина был обнаружен погибшим в жилой комнате, где и находился очаг пожара.

С квартир этажом выше спасатели эвакуировали 12 человек, в том числе ребенка.

Специалисты сейчас выясняют причину пожара. Одна из основных версий - неосторожное обращение с огнем при курении.

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