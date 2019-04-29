Завершено расследование аварии, в которой погиб вратарь ФК «Витебск»

Новости Беларуси. Завершено расследование ДТП в Толочинском районе, в котором погиб вратарь ФК «Витебск».

Как сообщает УСК по Витебской области, 17 декабря 2018 года 27-летний водитель Kia Rio двигался по трассе М-1. Примерно в 18 часов 40 минут легковушка оказалась на встречной полосе, где врезалась в микроавтобус Mercedes Sprinter под управлением 59-летнего мужчины.

В аварии погибли вратарь ФК «Витебск», его 25-летняя супруга и 6-летний сын. Трёхлетний мальчик был госпитализирован, сейчас его жизнь и здоровье вне опасности. Водитель микроавтобуса травм не получил.

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Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД водителем, что повлекло по неострожности смерть трёх человек».

В ходе расследования стало известно, что Kia двигался со скоростью около 110 км/ч при разрешённой 120 км/ч. Водитель не мог успеть вовремя затормозить, чтобы избежать столкновения.

Водитель Mercedes также не мог вовремя остановиться. Отмечается, что оба мужчины были трезвыми, а их машины – в исправном состоянии. Дорога была обработана противоскользящими материалами.

Изучив запить видеорегистратора легковушки, следствие пришло к выводу, что водитель отвлёкся. Причиной ДТП были признаны действия вратаря ФК «Витебск», в связи с его смертью предварительное расследование по уголовному делу прекращено.

Ранее сообщалось, что водитель Kia вместе с семьёй возвращался из аэропорта после поездки в Египет.