«Транспортное средство обнаружено и изъято». В Минске задержали вора, который дважды угнал одну машину

Новости Беларуси. Сложная схема. В Минске задержали вора, который угнал машину у человека, которому ее же и продал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако хозяин не сможет получить автомобиль обратно, так как он вовсе ему и не принадлежит.

Механизм криминального бизнеса приблизительно таков: преступники воруют авто в России, изменяют номер кузова и продают его без переоформления по заниженной стоимости. Через какое-то время снова воруют и продают.

Так, в нашем случае пострадавший пользовался машиной с криминальной историей два года, пока ее не угнали обратно.