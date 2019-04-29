«Транспортное средство обнаружено и изъято». В Минске задержали вора, который дважды угнал одну машину
Новости Беларуси. Сложная схема. В Минске задержали вора, который угнал машину у человека, которому ее же и продал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако хозяин не сможет получить автомобиль обратно, так как он вовсе ему и не принадлежит.
Механизм криминального бизнеса приблизительно таков: преступники воруют авто в России, изменяют номер кузова и продают его без переоформления по заниженной стоимости. Через какое-то время снова воруют и продают.
Так, в нашем случае пострадавший пользовался машиной с криминальной историей два года, пока ее не угнали обратно.
Данный минчанин был задержан. Последний признался в совершении хищения транспортного средства. Похищенное транспортное средство обнаружено и изъято.
Проверка показала, что это машина-двойник, которая ранее была похищена в России. На ней перебит номер кузова, а документы и регистрационные знаки поддельные. Задержанный знал об этом и планировал снова ее продать.