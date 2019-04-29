На пожаре в Крупском районе эвакуировано 150 животных
Новости Беларуси. Днём 28 апреля в Крупском районе произошёл пожар на молочно-товарной ферме.
По сведениям Минского ОУМЧС, инцидент случился в деревне Большое Осово. К моменту прибытия спасателей горела крыша над пристройкой к зданию доильно-молочного блока.
Пожар был ликвидирован. Огнём повреждена крыша, закопчены стены котельной. Сотрудники фермы ещё до приезда спасателей эвакуировали полторы сотни голов крупнорогатого скота. Никто не пострадал.
Выясняется причина загорания. Предполагается, что пожар мог возникнуть из-за складирования горючих материалов вблизи котла.
Весной 2019 года в Витебском районе горело хранилище зерна.
В силосе было 1,4 тонны зерна рапса – здесь подробности.