На пожаре в Крупском районе эвакуировано 150 животных

Новости Беларуси. Днём 28 апреля в Крупском районе произошёл пожар на молочно-товарной ферме.

По сведениям Минского ОУМЧС, инцидент случился в деревне Большое Осово. К моменту прибытия спасателей горела крыша над пристройкой к зданию доильно-молочного блока.