Врач рассказал о состоянии 3-летнего сына вратаря ФК «Витебск», погибшего в ДТП
Новости Беларуси. Страшная авария произошла в Толочинском районе – погибли три человека: вратарь футбольного клуба «Витебск» Андрей Щербаков, его жена и 6-летний сын, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Водитель эвакуатора не пострадал.
А вот то, что живым и совершенно невредимым оказался второй сын погибшей пары, действительно можно назвать чудом. Изначально были подозрения на перелом лодыжки – в Толочине даже наложили лангету. Но диагноз – уже в Витебске – медики не подтвердили.
Евгений Лопатнёв, заведующий травматолого-ортопедическим отделением Витебского областного детского клинического центра:
Ребенок адекватен, отвечает на вопросы правильно. Судя по всему, потери сознания не было. Был еще осмотрен в Толочинской ЦРБ. Состояние его можно оценить как удовлетворительное.
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