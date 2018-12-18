Врач рассказал о состоянии 3-летнего сына вратаря ФК «Витебск», погибшего в ДТП

Новости Беларуси. Страшная авария произошла в Толочинском районе – погибли три человека: вратарь футбольного клуба «Витебск» Андрей Щербаков, его жена и 6-летний сын, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ГАИ назвали вероятную причину аварии, в которой погиб вратарь из ФК «Витебск» Водитель эвакуатора не пострадал.

А вот то, что живым и совершенно невредимым оказался второй сын погибшей пары, действительно можно назвать чудом. Изначально были подозрения на перелом лодыжки – в Толочине даже наложили лангету. Но диагноз – уже в Витебске – медики не подтвердили.