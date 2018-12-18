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Врач рассказал о состоянии 3-летнего сына вратаря ФК «Витебск», погибшего в ДТП

18 декабря 2018 16:24
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Новости Беларуси. Страшная авария произошла в Толочинском районе – погибли три человека: вратарь футбольного клуба «Витебск» Андрей Щербаков, его жена и 6-летний сын, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ГАИ назвали вероятную причину аварии, в которой погиб вратарь из ФК «Витебск»

Водитель эвакуатора не пострадал.

Врач рассказал о состоянии 3-летнего сына вратаря ФК «Витебск», погибшего в ДТП-1

А вот то, что живым и совершенно невредимым оказался второй сын погибшей пары, действительно можно назвать чудом. Изначально были подозрения на перелом лодыжки – в Толочине даже наложили лангету. Но диагноз – уже в Витебске – медики не подтвердили.

Врач рассказал о состоянии 3-летнего сына вратаря ФК «Витебск», погибшего в ДТП-4

Врач рассказал о состоянии 3-летнего сына вратаря ФК «Витебск», погибшего в ДТП-6

Евгений Лопатнёв, заведующий травматолого-ортопедическим отделением Витебского областного детского клинического центра:
Ребенок адекватен, отвечает на вопросы правильно. Судя по всему, потери сознания не было. Был еще осмотрен в Толочинской ЦРБ. Состояние его можно оценить как удовлетворительное.

Ему было 27 лет. Клуб вспоминает погибшего в страшной аварии вратаря

Врач рассказал о состоянии 3-летнего сына вратаря ФК «Витебск», погибшего в ДТП-9

 

# Авария в Витебской области # происшествия # Евгений Лопатнёв # Фотофакт

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