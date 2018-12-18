По факту ДТП, в котором погиб вратарь ФК «Витебск» с женой и сыном, возбуждено уголовное дело

По информации СК, авария произошла вечером семнадцатого декабря. Водитель Kia не справился с управлением, выехал на встречку, где произошло столкновение с Mercedes.

В результате ДТП погибли 27-летний водитель Kia, его жена и 6-летний ребенок. 3-летний сын погибшей пары был доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую помощь.

59-летний водитель Mercedes не пострадал.

Погибшим оказался вратарь ФК «Витебск» (подробности здесь).

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц».