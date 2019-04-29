В Слуцком районе мужчина бросил жену в лесу и ушёл домой

Новости Беларуси. 29 апреля около трёх ночи спасателям позвонила женщина и сказала, что она не может выйти из леса возле агрогородка Вежи Слуцкого района.

По сведениям МЧС Беларуси, спасателям потребовалось менее получаса, чтобы помочь заблудившейся гражданке. Примерно в сорок минут четвёртого она вышла на свет и звук пожарной автоцистерны.

Сельчанка пояснила, что ходила встречать мужа. На обратном пути они пошли через лес. В определённый момент мужчина оставил жену и направился домой.

Согласно предварительным данным, супруги были пьяны.

Осенью 2018 года в лесу Лельчецкого района потерялись четыре подруги.