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В Слуцком районе мужчина бросил жену в лесу и ушёл домой

29 апреля 2019 07:23
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Новости Беларуси. 29 апреля около трёх ночи спасателям позвонила женщина и сказала, что она не может выйти из леса возле агрогородка Вежи Слуцкого района.  

По сведениям МЧС Беларуси, спасателям потребовалось менее получаса, чтобы помочь заблудившейся гражданке. Примерно в сорок минут четвёртого она вышла на свет и звук пожарной автоцистерны.  

Сельчанка пояснила, что ходила встречать мужа. На обратном пути они пошли через лес. В определённый момент мужчина оставил жену и направился домой.  

Согласно предварительным данным, супруги были пьяны.  

Осенью 2018 года в лесу Лельчецкого района потерялись четыре подруги. 

Женщин нашли утром следующего дня – подробнее здесь.  

# Происшествия в лесу # происшествия

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