Вспышка на электроплите выбила стёкла в квартире на Брыля. Пострадала девушка

Новости Беларуси. Вспышка на электроплите стала причиной взрыва в многоэтажке на Брыля. Пострадала девушка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Диспетчеру МЧС сообщили о задымлении на 9-м этаже десятиэтажного жилого дома. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в квартире выбиты стекла.

Выяснилось, что знакомая хозяина квартиры во время приготовления пищи добавила воду в раскаленную сковороду с растительным маслом, что вызвало вспышку без последующего горения. 19-летнюю девушку госпитализировали с ожогами, в квартире выбито остекление в жилой комнате, поврежден натяжной потолок на кухне.