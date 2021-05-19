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Вспышка на электроплите выбила стёкла в квартире на Брыля. Пострадала девушка

19 мая 2021 20:25
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Новости Беларуси. Вспышка на электроплите стала причиной взрыва в многоэтажке на Брыля. Пострадала девушка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вспышка на электроплите выбила стёкла в квартире на Брыля. Пострадала девушка-1

Диспетчеру МЧС сообщили о задымлении на 9-м этаже десятиэтажного жилого дома. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в квартире выбиты стекла.

Вспышка на электроплите выбила стёкла в квартире на Брыля. Пострадала девушка-4

Выяснилось, что знакомая хозяина квартиры во время приготовления пищи добавила воду в раскаленную сковороду с растительным маслом, что вызвало вспышку без последующего горения. 19-летнюю девушку госпитализировали с ожогами, в квартире выбито остекление в жилой комнате, поврежден натяжной потолок на кухне.

# Взрыв # происшествия # Фотофакт

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