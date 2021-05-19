«Уже не успел ни среагировать, ничего». Мост в Борисовском районе обрушился прямо под машинами, и вот что там происходит сейчас

Новости Беларуси. В Борисовском районе на 21-м километре дороги Р67 обрушился мост через реку Рова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас поврежденный участок трассы Борисов – Березино полностью закрыт для движения автотранспорта, на нем выставлены посты ДПС. Водителям предлагается объездной путь через близлежащие населенные пункты. Продолжит Юлия Мычка.

Юлия Мычка, корреспондент:

Так, в разрезе, после обрушения выглядит мост через реку Рова. Известно, что последний ремонт здесь проходил в 1995 году.

Эту рыбалку Сергей Протосевич запомнит надолго. От возможной трагедии молодого человека отделяли буквально несколько сантиметров. Сработала хорошая реакция водителя, а потом и подушки безопасности.

Сергей Протосевич, водитель:

Решил сегодня съездить на рыбалку. Ничего не предвещало беды. Здесь я переезжал мост, встречный разъезд был с грузовым автомобилем. Когда он проезжал, уже задняя его часть – увидел, что начинается обрушение моста, по инерции заскочил. Уже не успел ни среагировать, ничего сделать. Передней частью стукнулся в наклонную часть моста.

Евгений Ильюшенок, начальник отдела ГАИ Борисовского РОВД:

Сотрудниками отдела ГАИ организован объезд через близлежащие населенные пункты: деревни Забашевичи, Слободка, Полелюм. Грузовому транспорту движение в настоящее время в направлении города Березино, а также города Борисова ограничено. Объезд в направлении города Березино может осуществляться либо через Крупский район, либо через Борисовский район, деревня Оздятичи , либо через Червенский район, либо через Смолевичский район.

Геннадий Денгалев, председатель Борисовского райисполкома:

Мы должны сейчас организовать в первую очередь проезд. Так, чтобы было безопасное движение. Это должно быть временное сооружение, которое соответствует всем нормам, всем правилам, чтобы могли проезжать все машины, в том числе автобусы с людьми. Явно будет возведение нового сооружения.

Выводы о состоянии дорожной конструкции делать рано, говорят специалисты. Известно, что данное сооружение находится на балансе республиканской дорожной службы. На месте работает специальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Результаты экспертизы должны указать на истинную причину обрушения.

Юлия Мычка:

Уже завтра специалисты сядут за стол переговоров, чтобы найти оптимальное решение для вопроса, как быстро восстановить движение на этом участке дороги. Среди озвученных вариантов – понтон или временный мост.