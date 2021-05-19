«Иначе как подвигом это и не назовёшь». Рассказываем, почему пилоты Як-130 до конца не покидали кабину самолёта

Новости Беларуси. На месте трагедии в Барановичах работают следователи, представители Комитета судебных экспертиз и Министерства обороны. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 и 22 мая в городе отменены все праздничные мероприятия, а сами жители идут почтить память погибших летчиков к храму Жен-Мироносиц.

Кристина Федорович, корреспондент:

Окраина города Барановичи. Насколько возможно близко подойти к месту происшествия, настолько мы это сделали. Территорию оцепили, на протяжении всего дня здесь ведут работы следственно-оперативная группа и выездная криминалистическая, на место приезжали и представители Министерства обороны. Первыми услышали, а кто-то даже и увидел аварию, конечно, местные жители. «Носом летел прямо в дом». Что говорят очевидцы о крушении военного самолета под Барановичами

Падающий самолет, хлопок, взрыв, черный дым. Все произошло примерно в 12:30. Потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты старались увести самолет от населенного пункта. Минобороны о крушении под Барановичами: «Пилоты стремились увести самолёт от населённого пункта» Убедившись, что траектория падения находится вне жилых домов, летчики катапультировались на низкой высоте. К сожалению, оба погибли. Это майор Ничипорчик Андрей и лейтенант Куконенко Никита. Других жертв и разрушений нет. Никита с детства мечтал о небе, а Андрей готовил к полётам молодых специалистов. Какими запомнят пилотов разбившегося Як-130?

Кристина Федорович:

Территория близ трагедии окружена со всех сторон домами. Справа от меня находится двухэтажный жилой дома, слева – частный сектор, также жилой дом. Особенно хорошо, отчетливо видно на карте, если посмотреть со спутника, насколько маленький квадратик, вокруг которого находятся жилые дома, куда, собственно, и упал Як-130.

Ценой собственной жизни погибшие летчики отвели самолет от населенного пункта. Иначе как подвигом это и не назовешь, ведь они могли покинуть кабину в тот момент, когда поняли, что самолет неисправен. Благодаря их решению удалось избежать большого количества жертв.

На близлежащих домах видны сколы от взрыва. Говорят, что на одном из домов висел раскрывшийся парашют. На протяжении всего дня специалисты допрашивают очевидцев, устанавливают все обстоятельства дела. Работу на месте координирует первый заместитель председателя Следственного комитета. «Проводится осмотр места происшествия». По факту крушения самолёта под Барановичами возбуждено уголовное дело