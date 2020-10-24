«Выпила и вышла на проезжую часть». В Минске 22-летняя девушка перекрывала движение транспорта

– Скажите, пожалуйста, за что вас сегодня задержали сотрудники милиции?

– За то, что я находилась в состоянии алкогольного опьянения на проезжей части.

– Что вы делали на проезжей части?

– Плакала.

– А что в руках у вас было?

– Был флаг.

– Какой?

– Бело-красно-белый.

– Что вы хотели показать, находясь в третьей полосе проспекта Независимости в утреннее время, когда интенсивное движение транспорта?

– Я никому ничего не хотела доказывать и показывать тоже.

– Так для чего вы вышли на проезжую часть?

– Я была пьяна, я не знаю.

– Вы сожалеете о том, что вас задержали сегодня?

– Конечно, сожалею.

– Раскаиваетесь в содеянном?

– Я очень жалею о том, что я выпила и вышла на проезжую часть. Это было очень неразумно с моей стороны.

– Скажите, раньше вы принимали участие в несанкционированных мероприятиях?

– Ну, как я понимаю, вот эти воскресные марши, подходят под это определение?

– Да-да, воскресные марши.

– В августе точно была на одном воскресном марше, 100 % была.

До этого девушка посещала незаконные массовые мероприятия. В отношении нее сейчас ведется административный процесс.