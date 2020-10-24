«Выпила и вышла на проезжую часть». В Минске 22-летняя девушка перекрывала движение транспорта

Новости Беларуси. Еще одна героиня протестного движения оказалась в милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
22-летняя жительница Минской области приехала в столицу, приняла большое количество горячительных напитков и вышла на дорогу перекрывать движение транспорта. Предварительно, конечно же, обернувшись бело-красно-белым флагом.
– Скажите, пожалуйста, за что вас сегодня задержали сотрудники милиции?
– За то, что я находилась в состоянии алкогольного опьянения на проезжей части.
– Что вы делали на проезжей части?
– Плакала.
– А что в руках у вас было?
– Был флаг.
– Какой?
– Бело-красно-белый.
– Что вы хотели показать, находясь в третьей полосе проспекта Независимости в утреннее время, когда интенсивное движение транспорта?
– Я никому ничего не хотела доказывать и показывать тоже.
– Так для чего вы вышли на проезжую часть?
– Я была пьяна, я не знаю.
– Вы сожалеете о том, что вас задержали сегодня?
– Конечно, сожалею.
– Раскаиваетесь в содеянном?
– Я очень жалею о том, что я выпила и вышла на проезжую часть. Это было очень неразумно с моей стороны.
– Скажите, раньше вы принимали участие в несанкционированных мероприятиях?
– Ну, как я понимаю, вот эти воскресные марши, подходят под это определение?
– Да-да, воскресные марши.
– В августе точно была на одном воскресном марше, 100 % была.
До этого девушка посещала незаконные массовые мероприятия. В отношении нее сейчас ведется административный процесс.