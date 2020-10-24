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Три человека погибли в аварии на Игуменском тракте в Минске

24 октября 2020 11:27
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Новости Беларуси. Автомобиль, в котором находились три человека, в ночь с 23 на 24 октября врезался в столб на Игуменском тракте в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три человека погибли в аварии на Игуменском тракте в Минске-1

Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения. Все это случилось около часа ночи. Автомобиль Volkswagen Polo двигался по Игуменскому тракту в направлении улицы Лучины. В какой-то момент водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту.

Три человека погибли в аварии на Игуменском тракте в Минске-4

В результате аварии погибли три молодых человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

# Авария в Минске # происшествия # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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